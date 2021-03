Sandri omaggia Lucio Battisti con “Don Giovanni”

“Don Giovanni” è il nuovo singolo di Sandri: il brano, disponibile sulle piattaforme digitali e in radio, è un omaggio a Lucio Battisti

Dopo l’esordio discografico con l’apprezzato singolo “Marina”, Sandri torna con una personale interpretazione di “Don Giovanni” – brano tratto dall’omonimo album di Lucio Battisti pubblicato nel 1986 – in uscita grazie al nuovo servizio di distribuzione di Garrincha.

Il giovane cantautore polistrumentista cesenate rende omaggio al periodo musicale meno celebrato di Lucio Battisti, riproponendo una speciale versione in chiave totalmente acustica, una scelta fatta per esprimere al meglio la parte poetica del brano, dando così risalto alle singole parole del testo: «Questi ultimi album, così avanguardisti, mi hanno influenzato molto sia musicalmente sia dal punto di vista testuale. – racconta Sandri – I testi di Pasquale Panella hanno evocato in me molte immagini e mi ci sono affezionato moltissimo. Un altro dettaglio che mi ha sempre affascinato di questo periodo cosiddetto“bianco” di Battisti è il distacco totale dagli album precedenti , l’addio alle linee melodiche che entrano in testa per dare spazio ad un mondo fatto di sintetizzatori , drum machine e testi cantanti nella loro essenzialità».

SANDRI

Sandri è Michele Alessandri, classe ’96 nato a Cesena.

Sin da giovanissimo si avvicina alla musica suonando il basso da autodidatta, fino ad intraprendere gli studi al conservatorio B.Maderna di Cesena in contrabbasso classico.