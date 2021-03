Sabù Alaimo su YouTube con il video de “La Giostra”

Sabù Alaimo online su YouTube con il videoclip del nuovo singolo “La Giostra”: il brano è disponibile sulle piattaforme digitali

Online sul suo canale Youtube il nuovissimo videoclip de “LA GIOSTRA” (Carioca Records/Artist First, ascoltalo qui ) il nuovo singolo del cantautore siciliano SABU’ ALAIMO.

GUARDALO QUI

“L’idea del videoclip, girato interamente a Palermo da Serafino Randazzo (Serafilms) nasce appunto dal dualismo di queste diverse personalità, due antagonisti che si muovono seguendo le proprie ragioni, e in questa follia io sono lo sguardo lucido che cerca di mettere un po’ di ordine. Ho cercato di interpretare un dissidio personale e collettivo, perché credo che ognuno di noi viva, in qualche modo, dei contrasti interiori, che in fondo sono quelle emozioni che ci tengono svegli” spiega Sabù.