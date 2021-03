Rally del Ciocco: Ciuffi e Gonella nella top 10

Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella su Skoda Fabia EVO 2 R5 chiudono tra i migliori dieci nella prima giornata al 44° Rally del Ciocco e Valle del Serchio

Ottima partenza per l’equipaggio ACI Team Italia Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella su Skoda Fabia EVO 2 R5 al 44^ Rally del Ciocco e Valle del Serchio. Il 28enne fiorentino ed il co-pilota piemontese supportati dalla Squadra Corse Angelo Caffi sulla 4×4 boema curata dal Team Balbosca e dotata di gomme Pirelli, hanno chiuso in top ten col 7° tempo generale e 3° tra i protagonisti del Campionato Italiano Rally Sparco, la Super Power Stage, il crono d’apertura trasmesso in diretta TV e streaming.

Immediato il feeling tra l’equipaggio e la nuova vettura, utili i passaggi sullo shakedown che si è svolto in mattinata, dopo i quali il team Balbosca ha effettuato alcune modifiche chieste dall’equipaggio per favorire il rendimento degli pneumatici sugli impegnativi asfalti della Garfagnana.

“La vettura risponde bene, ha un’ottima motricità e dopo alcune regolazioni disponiamo di un assetto efficace che favorisce l’ottimo lavoro delle gomme Pirelli – ha commentato Ciuffi dopo il primo crono – stamattina i passaggi sullo shakedown sono stati molto utili per definire alcuni particolari che in gara ci aiuteranno. Domani sarà una giornata lunga ed intensa dove l’incognita meteo farà la differenza”-.

Altre nove sfide contro il cronometro nella giornata di sabato 13, con le tre prove speciali “Massa-Sassorosso”, “Careggine” e “Molazzana” ripetute su tre giri complessivi per il CIR. Il 44° Rally del Ciocco si articola su 302,51 chilometri totali, 93,42 km di prove speciali. L’arrivo è atteso dalle 18.00.

Corposo il flusso di informazioni per seguire le evoluzioni dell’equipaggio ACI Team Italia, iniziato con i live su ACI Sport TV (228 Sky) con la diretta della Super Power Stage che sarà ripetuta in differita su RAI Sport (57 DDT) alle 18.50: sabato 13 marzo ore 08.15 – ore 12.05 – ore 14.10 – ore 15.50 tutto su ACI Sport TV e in streaming su – @ACISportTV -@CIRally.