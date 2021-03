Olitalia torna in tv con “Mica pizza e fichi”

Olitalia torna in Tv: protagonista ogni domenica alle 11.35 su La7 con Mica pizza e fichi, il format dedicato a uno dei simboli dell’identità culturale italiana

Ogni domenica alle 11.35 su La7 va in onda Mica pizza e fichi, il format dedicato a uno dei simboli dell’identità culturale italiana e tra i cibi più noti, amati e celebrati nel mondo: la pizza.

Il talentuoso Tinto accompagnerà per altre 9 settimane il telespettatore in un viaggio in cui il mondo della cucina incontrerà e si fonderà con quello della narrativa. Gli ospiti di questa terza edizione saranno infatti scrittori pronti ad assaggiare i menù dei più grandi pizzaioli italiani. Il risultato è garantito: si tratterà infatti di un incontro tra due talenti diversi, quello di chi sa emozionare con le parole e quello di chi sa farlo con i sapori.

Olitalia, azienda italiana che da oltre 30 anni produce e commercializza oli, ancora una volta sarà tra i protagonisti di questo format ed in particolar modo i riflettori saranno puntati sulla linea “i Dedicati” e su Frienn.

Frienn è l’olio per frittura, completamente privo di olio di palma, prodotto con olio di semi di girasole ad alto contenuto di acido oleico (80%) coltivati e lavorati esclusivamente in Italia e l’aggiunta di antiossidanti (tocoferoli ed estratto di rosmarino). La sua innovativa formulazione, tutelata da brevetto italiano, garantisce la totale assenza di schiuma in frittura, grazie alla stabilità alle alte temperature e all’elevato punto di fumo, permettendo al cibo di non bruciare esternamente. Frienn rispetta il sapore originale degli ingredienti, senza trasferire colore e sapore ai cibi.

“i Dedicati” è invece la linea di oli extra vergine d’oliva composta da cinque referenze specifiche per abbinamenti con piatti di pesce, carne, pasta, verdure e pizza. Realizzati in collaborazione con JRE (Jeunes Restaurateurs d’Europe) e con l’Associazione Verace Pizza Napoletana, “i Dedicati” sono pensati per facilitare e guidare il consumatore nella scelta dell’olio più indicato per esaltare al meglio il sapore e il gusto dei piatti. La linea nasce con l’obiettivo di mettere in risalto l’aspetto funzionale dell’olio: non è più un semplice condimento, ma diventa un ingrediente fondamentale di una preparazione, in grado di esaltarne e impreziosirne il gusto. Per aiutare il consumatore a comprendere al meglio questi concetti si è puntato su un’etichetta chiara ed immediata che raffigura l’ingrediente o il piatto da valorizzare.

Il cast della trasmissione sarà composto dai più bravi e conosciuti pizzaioli italiani: Renato Bosco, Mattia Cicerone, Luca Doro, Sergio Russo, Francesco Martucci, Sasà Martucci, Mirco Petracci, Alberto Rundo, Gianluigi Di Vincenzo, Jacopo Mercuro, Corrado Scaglione, Massimo Travaglini, Pier Daniele Seu, Roberto Davanzo, Daniele Donatelli, Pier Luigi Fais, Luca Pezzetta, Giuseppe Pignalosa, Gianfranco Iervolino e Giovanni Santarpia.

Gli scrittori che affiancheranno Tinto nell’assaggio saranno invece: Francesca Serafini, Vincenzo Filosa, Leonardo Patrignani, Valentina Ferrari, Andrea Pomella, Liana Orfei, Valentina Farinaccio, Giampaolo Simi, Cinzia Giorgio e Giacomo Bevilacqua.

MICA PIZZA E FICHI è un programma prodotto per La7 da RG FACTORY.

Sito web per rivedere le puntate https://www.la7.it/mica-pizza-e-fichi