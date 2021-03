“Metal Lords”: Netflix annuncia uscita e cast

In arrivo nel 2021 su Netflix il film “Metal Lords” diretto da Peter Sollett: nel cast Jaeden Martell, Isis Hainsworth e Adrian Greensmith

Jaeden Martell (Cena con delitto – Knives Out, It), Isis Hainsworth (Il concorso, Emma) e Adrian Greensmith, studente alla Royal Central School of Speech and Drama di Londra al suo esordio in un lungometraggio, sono i protagonisti di Metal Lords.

Il film arriverà in tutto il mondo su Netflix entro la fine dell’anno: racconta la storia di due ragazzini che vogliono formare un gruppo heavy metal, ma nel loro liceo i fan dell’heavy metal sono… esattamente due.

Metal Lords è il primo film realizzato da Netflix in collaborazione con Benioff & Weiss, che ha scelto Netflix come casa creativa per sceneggiare, produrre e dirigere nuove serie e nuovi film.

La regia è affidata a Peter Sollett (Nick & Norah – Tutto accadde in una notte).