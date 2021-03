Gli Antartica tornano con il brano “Clinica”

Fuori in digitale “Clinica”, il nuovo singolo della band degli Antartica: il brano tratta un tema delicato come quello della riabilitazione

Gli Antartica tornano con un nuovo singolo: Clinica. Proprio come suggerisce il titolo, il brano tratta una tematica delicata come quella della riabilitazione, in completa antitesi con il sound, estremamente fresco e leggero.

“L’ispirazione ci è venuta da una situazione in cui non si riesce a stare vicini come si vorrebbe a una persona che ha bisogno di una mano – spiega la band vicentina – Durante la quarantena, però, ci siamo ritrovati tutti dalla parte opposta: tutti sentivamo la mancanza di qualcuno e questo ci ha alienati, ci ha chiusi un po’ nel nostro mondo, nella nostra camera, staccati da quella che era la realtà”.

Gli Antartica sono una band di Vicenza, attivi da settembre 2019. Collaborano alla produzione dei loro pezzi con Enzo Cappucci (Why Everyone Left) e Simone Sproccati (Crono Sound Factory). Cantano di malinconia quotidiana e con il loro sound cercano di unire l’alternative americano all’indie-pop nostrano.