Il fumetto “Investigators” è arrivato anche in Italia

Disponibile nelle fumetterie italiane e online “Investigators” di John Patrick Green: la serie illustrata fuori per la collana Tipitondi di Tunué

Per i giovani lettori è arrivato Investigators. La serie di John Patrick Green è disponibile in Italia per Tipitondi di Tunué e ha già venduto negli USA 900mila copie, entrando di diritto nella classifica dei bestsellers del New York Times (sezione graphic novel). L’autore ha rivelato di aver concentrato nella serie tutto ciò che faceva ridere lui e i suoi amici quando erano piccoli, è così tornato bambino per garantire gag esilaranti e storie divertenti.

I PERSONAGGI

Mango e Sciallo come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) sono due simpatici alligatori alle prese con il crimine. Con giochi di parole, battute, ironia e un ritmo frenetico, i due vengono chiamati per risolvere i misteri più insoliti grazie alla tecnologica “WC travel”. Indossano il loro A.B.I.T.O (Armamentario Brevettato per Investigatori Tecnicamente Operativi) come si addice ai veri agenti V.A.LIGI.A (Agenti LIGI al dovere) sotto copertura.

IL LIBRO

Mango e Sciallo, una coppia di super detective, viaggiano attraverso le fogne, combattono le forze del male con la loro super tecnologia da agenti segreti e le collaudate tecniche di viaggio attraverso… gli scarichi cittadini. Riusciranno i due a seguire gli indizi, risolvere il mistero e catturare i criminali?