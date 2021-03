Il casino online moltiplica l’esperienza di gioco

Con la pandemia aumentano i giocatori online: l a funzione multigioco del casino online è la novità che consente di giocare contemporaneamente a ben 4 giochi

Il casino offre sicuramente numerose occasioni di svago, e prima della crisi pandemica non era poi tanto difficile per alcuni prendere un volo diretto a Las Vegas, le cui attività legate al gioco sono, per altro, gravemente in crisi. Oggi, considerata la difficile situazione globale, ci raccomandano il distanziamento sociale, che ci porta naturalmente a passare molto più tempo in casa. Ed ecco che per molti appasionati il gioco online si è rivelato un’ alternativa valida al classico casino fisico, o alle slot machine, roulette e quant’altro.

Casino online ed esperienze multiple di gioco

Nei portali di giochi online si trovano spesso i casino virtuali, dove si può giocare potendo scegliere fra una moltitudine di modalità che il giocatore ha a disposizione. Una di queste, fresca di novità, e che sta spopolando in modo considerevole, è la modalità multigioco.

La funzionalità multigioco del casino consente di poter giocare contemporaneamente a ben 4 giochi. Accedendo in corrispondenza della parte superiore della finestra si possono notare dei tasti che servono a moltiplicare la finestra di gioco in 2 o in 4 parti.

Dopo aver selezionato il tasto 2 giochi, per esempio, la finestra di gioco si dividerà in due e sarà possibile scegliere dalla lobby un altro gioco a cui giocare. E’ auspicabile tenere a mente che per chiudere in maniera corretta ciascun gioco serve cliccare sulla x presente nella relativa finestra di gioco.

Altro aspetto da conoscere: nei casino online non tutti i giochi sono compatibili con la modalità multigioco, quindi nel caso in cui il giocatore apra uno di questi, sarà costretto a chiudere uno dei giochi e a tornare alla modalità di gioco standard.

Alcuni scelgono i giochi direttamente dalla lobby navigando tra le categorie presenti utilizzando la funzione ‘’cerca’’. Per eventuali problemi relativi alla visione della finestra basta zoomare dal proprio pc.