Tecnologia OCR: cos’è e quali programmi usare

Cos’è la tecnologia OCR, a cosa serve, e quali programmi utilizzare per la conversione dalle immagini o dai PDF acquisiti

La tecnologia OCR, acronimo di Optical Character Recognition, permette di riconoscere i caratteri presenti su qualsiasi tipologia di file. Questo significa che un software OCR consente di ricavare del testo editabile e modificabile a piacimento dalle immagini o dai PDF acquisiti ad esempio da uno scanner. I motivi per cui potresti avere bisogno della funzione OCR sono molteplici. In questo articolo ne vedremo i principali, soffermandoci su alcuni programmi che permettono questo tipo di conversione in maniera molto agevole.

Cos’è un OCR?

Come anticipato, l’OCR è una particolare tecnologia che permette di ricavare del testo modificabile con qualsiasi editor, ad esempio Microsoft Word, da qualsiasi tipologia di file. La situazione più classica è quella che prevede l’acquisizione di una foto con lo scanner dove sono presenti dei caratteri, ad esempio un foglio di giornale, piuttosto che una foto. A seconda delle impostazioni infatti, uno scanner acquisisce estensioni di tipo Jpg, PNG, PDF, e altre ancora.

Come vedremo successivamente, i software che permettono di avvalersi di questa tecnologia sono molteplici, ma non tutti si comportano allo stesso modo. Alcune sono soluzioni infatti, sono totalmente gratuite, ma molto spesso risultano limitate sotto l’aspetto delle funzionalità, e non prive di errori durante la fase di acquisizione. Altri programmi invece, sono sicuramente più efficaci, ma si presentano con un costo piuttosto alto. A metà strada si posiziona il convertitore OCR online gratis Wondershare PDFelement, disponibile anche per Mac OS.

PDFelement: la soluzione a molte necessità

PDFelement trasforma pdf in word ocr, ma è anche è uno dei software OCR più semplici da utilizzare per la creazione, la modifica, e la firma di documenti PDF, disponibile sia per sistemi operativi Windows che MacOS. Si tratta dunque di una valida alternativa al più blasonato Adobe Acrobat, in grado comunque di offrire funzionalità avanzate. PDFelement è presentato in ben 9 differenti lingue e può essere definita come una soluzione all-in-one. Tra l’altro l’applicazione è fornita anche in versione mobile per terminali Android.

Il formato PDF è probabilmente il più utilizzato per la creazione di documenti, perché si presenta molto bene sotto il profilo grafico e soprattutto risulta sicuro perché difficilmente modificabile. Questo secondo aspetto però, in alcuni casi si rivela un limite, dal momento che la modifica del documento può essere necessaria, ad esempio quando si intende scrivere su un modulo. PDFelement ti permette invece di intervenire grazie alla funzione OCR del suo lettore ocr free online togliendo o aggiungendo porzioni di testo, immagini, markup, ed altri elementi.

Come eseguire l’OCR dei PDF su Mac con PDFelement

Abbiamo detto che PDFelement è compatibile permette di convertire pdf in ocr gratis online, ma anche con i sistemi operativi Microsoft oltre che quelli di casa Apple, MacOS. Una volta che avrai proceduto con la scansione del documento di tuo interesse, potrai importarlo all’interno del software. A questo punto, la funzione OCR è in grado di riconoscere i caratteri presenti su tale documento, quindi potrai intervenire a tuo piacimento per modificarlo. Questo significa che potrai ad esempio eliminare delle porzioni di testo o eventualmente aggiungerne.

Ma le funzionalità di PDFelement non si limitano a questo, perché ti sarà possibile anche aggiungere o togliere delle immagini, piuttosto che inserire dei collegamenti ipertestuali, dei markup, e molto altro ancora. Uno dei maggiori pregi del software, anche nella versione per MacOS, è sicuramente la sua gratuità, che lo rende una delle soluzioni migliori del mercato. Una volta che avrai apportato le modifiche necessarie, potrai procedere con la fase di esportazione del documento.

Anche sotto questo aspetto PDFelement si rivela particolarmente funzionale, dal momento che potrai esportare nei formati Word, EXCEL, PDF, così da ottenere la massima compatibilità nel caso il documento richiedesse una condivisione con altre persone.