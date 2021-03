Prime mestruazioni: un libro per mamme e figlie

Esce il “Manuale delle Ragazze Meravigliose”: un libro per mamme e figlie sulle prime mestruazioni e per superare i 10 falsi miti delle adolescenti

La domanda che serpeggia sottovoce tra le mamme di pre-neo-adolescenti è sempre la stessa : “…ma la tua si è già sviluppata?”. Un lessico femminile desueto, ma che non dà adito a nessun’altra interpretazione se non quella di indicare l’arrivo delle prime mestruazioni.

UNA GUIDA PRATICA PER LE “RAGAZZE MERAVIGLIOSE”

marchio per la salute intima, che si sta impegnando a promuovere un messaggio educational per le "wonder girls" di età compresa tra gli 8 e i 12 anni. Il "Manuale delle Ragazze Meravigliose", scritto dal direttore creativo di INTIMINA Ana Ivušić, contiene 5 storie di giovani donne che raccontano le proprie esperienze e i loro cambiamenti psico-fisici. Si tratta di un'interessante esperienza di apprendimento sulla gestione di questo cambiamento fisico e ormonale, ricco di informazioni mediche e consigli pratici per evitare situazioni spiacevoli. Il tutto addolcito anche dalla grafica dei personaggi disegnati da una designer in erba (Antonija Bačić). Il lancio del "Manuale delle Ragazze Meravigliose" è un modo per dare il benvenuto a tutte le giovani ragazze che tra poco (o da poco) dovranno gestire il ciclo mestruale. A volerlo fortemente è il INTIMINA

UNO STORYTELLING UNDER 12 UTILE PER APRIRE UN DIALOGO

Attraverso i dialoghi dei personaggi, le protagoniste del libro imparano l’importanza della comunicazione aperta tra amici e genitori, il valore del sostegno reciproco, della protezione, dell’autenticità e dell’assertività.

Ciascuna situazione descritta è stata studiata per fornire spunti di conversazioni per genitori e figli in questa delicata fase ricca di continui cambiamenti.

“Con questo libro, INTIMINA continua la sua mission di aiutare le donne a vivere vite soddisfacenti senza lo stigma delle mestruazioni. Abbiamo voluto concentrarci sulle giovani perché vogliamo aiutarle e consigliarle ad affrontare potenziali situazioni difficili e imbarazzanti sulle mestruazioni – precisa Danela Žagar, Global Brand Manager INTIMINA – Crediamo che questo libro sarà di grande aiuto anche per molti genitori che non si sono ancora confrontati con le loro figlie per spiegare tutti i cambiamenti che la pubertà porta”

VALIDO STRUMENTO PER SUPERARE I FALSI MITI DELLE ADOLESCENTI

“Arrivare a conclusioni sbagliate è molto facile, soprattutto quando le risposte sono fatte da deduzioni o da racconti tramandati. E’ fondamentale educare le donne e soprattutto le “piccole donne” adolescenti a una scelta consapevole per una migliore gestione del ciclo mestruale – conclude Roberta ROSSI, psicoterapeuta e sessuologa c/o Istituto Sessuologia Clinica di Roma nel corso di un’analisi dei luoghi comuni che riguardano l’utilizzo delle coppette mestruali, rispondendo alle domande più frequenti (dubbi sull’umore, sull’igiene, sulla fertilità e sull’utilizzo di dispositivi)

DOVE SI TROVA IL LIBRO

La versione online del “Manuale delle Ragazze Meravigliose” è disponibile in regalo con acquisti superiori a € 50,00 su Intimina.com.

I 10 FALSI MITI PIU’ COMUNI TRA LE ADOLESCENTI

di Roberta ROSSI

1. La sindrome premestruale si manifesta come irritabilità e nervosismo. FALSO

“Circa il 5% delle donne in età fertile sperimenta una sindrome premestruale grave, detta disforia premestruale, caratterizzata da improvvisi e gravi sbalzi d’umore, ma anche da sintomi fisici quali gonfiore o dolore muscolare e altri sintomi, come scarsa concentrazione, diminuzione degli interessi, letargia e cambiamenti nel sonno e nell’appetito. La maggior parte delle donne in età fertile (circa il 70-75%) avverte fastidi comuni, quali mal di testa, gonfiore al seno e all’addome, pesantezza e maggiore irritabilità. Tuttavia, la maggior parte di loro non segnala una menomazione significativa nella vita quotidiana. Le più fortunate (20%) quasi non se ne accorge. Il tutto sarebbe conseguente alle oscillazioni ormonali che si verificano nella seconda fase del ciclo, quando il progesterone, che aiuta ad accogliere nell’utero la possibile gravidanza, diminuisce quando questa non si verifica. Questa condizione scatenerebbe la sindrome premestruale andando a modificare le quantità di neurotrasmettitori cerebrali coinvolti nel tono dell’umore, nella gratificazione, nello stato di allerta. Ciascuna donna risponderà in modo diverso a queste alterazioni manifestando sintomi più o meno intensi”.

2. L’esercizio fisico durante il ciclo non è salutare e può danneggiare l’utero. FALSO

“Non ci sono studi scientifici che dimostrano che l’esercizio fisico durante le mestruazioni abbia delle conseguenze dannose. Ballare e fare esercizio fisico durante le mestruazioni è sicuro e in alcuni casi l’attività fisica può alleviare i crampi e persino migliorare l’umore e ridurre la sensazione di stanchezza spesso associata al ciclo mestruale.

3. L’inserimento di un tampone (o coppetta) nella vagina lacererà l’imene. FALSO

“Una preoccupazione comune è che l’inserimento di un tampone o di una coppetta mestruale possa “lacerare” l’imene. Poiché l’imene è una struttura elastica, l’inserimento di un oggetto piccolo come un tampone o una coppetta non causerà alcuna lacerazione. Inoltre, durante le mestruazioni il sangue faciliterà l’inserimento, se fatto nella maniera giusta”.

4. Non si può rimanere incinta se si fa sesso durante il ciclo mestruale. FALSO

“Questa è una affermazione decisamente pericolosa sulla quale molte donne e uomini fanno affidamento. È improbabile che una donna rimanga incinta se fa sesso non protetto durante il ciclo se ha regolarmente le mestruazioni. Ma è comunque una possibilità. L’ovulazione avviene mediamente dopo 14/15 giorni dall’inizio della mestruazione, ma se una donna ha un ciclo irregolare, un ciclo breve o sanguina più a lungo del normale, è possibile che il suo periodo fertile si sovrapponga al ciclo mestruale. Inoltre, nuove ricerche nel campo della salute riproduttiva e della fertilità suggeriscono che gli spermatozoi possono vivere nella cervice uterina fino a 5 giorni dopo il rapporto sessuale. Sarebbe bene presumere che nessun giorno è sicuro per avere rapporti sessuali non protetti, a meno che non si utilizzi un contraccettivo efficace”.

5. La coppetta mestruale non è igienica. FALSO

“Una volta svuotato il contenuto della coppetta si può lavare con sola acqua oppure acqua e sapone, necessariamente neutro, privo di olii e di profumi, e poi sarà pronta per essere riutilizzata. Se l’acqua non è disponibile, è possibile pulire provvisoriamente la coppetta con un fazzoletto di carta, con carta o salvietta igienica e, successivamente, reinserirla, avendo cura di sciacquarla con acqua appena possibile. Alla fine del ciclo, si può sterilizzare in acqua bollente e conservarla nel suo astuccio”.

6. Il sangue raccolto nelle coppette ha un cattivo odore. FALSO

“La coppetta svolge il ruolo di raccogliere al suo interno il sangue mestruale creando una sorta di sottovuoto per essere mantenuta in loco, in questo caso il sangue, non andando incontro al processo di ossidazione, è assolutamente inodore”.

7. Le coppette non sono comode per chi ha flussi abbondanti. FALSO

“Esistono in commercio coppette con capacità diverse, che variano dai 13 ai 39 ml, se consideriamo che un assorbente medio ne può contenere fino a 18 ml il conto è presto fatto. Il tempo medio di utilizzo, anche per chi ha un flusso abbondante è di circa 8 ore ed è importante scegliere il modello giusto per le proprie esigenze. Se hai un flusso abbondante, dovrai svuotarla più spesso rispetto alle ore per cui viene consigliato di tenerla e molto dipenderà dalle tue abitudini di vita”.

8. Le coppette non sono comode per chi ha una vita frenetica. FALSO

“Non esiste nessuna controindicazione nell’utilizzo della coppetta mestruale se fai una vita frenetica, anzi il suo utilizzo ti aiuterà a sentirti più libera, senza timore di sporcarti o di doverti portare sempre dietro gli assorbenti per cambiarti. Quindi via libera ai tuoi ritmi frenetici sia che siano lavorativi che di sport o di hobby”.

9. Devo togliere la coppetta mestruale per urinare e/o defecare. FALSO

“La coppetta può essere tenuta tranquillamente per urinare e/o defecare. A differenza del tampone, la coppetta mestruale è più igienica e sicura perché non avrai il problema che il filo che deve rimanere fuori dei tamponi rimanga bagnato”.

10. Devo togliere la coppetta mestruale quando dormo. FALSO

“La coppetta mestruale può essere indossata anche di notte, perché si può comunque utilizzare fino a un massimo di 8 ore, senza avere perdite e fastidi. Ovviamente tutto questo dipende dal tipo di coppetta (come dimensione) e dal tipo di flusso”