Previsioni meteo 12 marzo: arriva un fronte freddo

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 12 marzo 2021: fronte freddo in arrivo sull’Italia nel fine settimana con calo delle temperature e neve a quote collinari

La Primavera sta per prendersi una pausa nel corso del fine settimana, che sarà caratterizzato da condizioni meteo invernali. Un fronte freddo infatti raggiungerà già dalle prossime ore l’Italia, portando un brusco calo delle temperature e il ritorno della neve. Le prime avvisaglie già nella giornata di oggi, con possibili piogge al Nord e parte del Centro.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS ci attende un weekend all’insegna del freddo, con possibili nevicate anche a quote collinari dapprima al Nord-Est e nella giornata di domenica anche al Centro-Sud. A seguire, l’inizio della prossima settimana si preannuncia più asciutto ma con temperature ancora inferiori alle medie del periodo e possibili nevicate sulle regioni adriatiche.

Intanto per oggi, venerdì 12 marzo 2021, al Nord Italia al mattino piogge sparse su Liguria, Romagna e Friuli, asciutto altrove con molte nuvole in transito. Al pomeriggio ancora piogge sparse su Liguria, Emilia Romagna e Triveneto, variabilità asciutta altrove. In serata residue piogge sulla Romagna, asciutto altrove con schiarite al Nord-Ovest. Neve oltre i 1100 metri sulle Alpi.

Al Centro al mattino molte nuvole in transito con deboli piogge tra Toscana e Umbria, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora piogge sparse possibili sui settori tirrenici, generalmente di debole intensità, variabilità asciutta altrove. In serata tempo in peggioramento con piogge diffuse di debole o moderata intensità, più asciutto sulle coste adriatiche.

In Toscana deboli piogge sparse al mattino su gran parte della regione, più asciutto lungo la costa; al pomeriggio i fenomeni i fenomeni potranno interessare tutti i settori. Miglioramento atteso tra la serata e la notte.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piogge sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora nuvolosità e schiarite ma sempre con tempo asciutto su tutti i settori, deboli piogge sulla Campania. In serata piogge sparse su Molise, Campania e Sardegna, variabilità asciutta altrove.

In Calabria addensamenti in transito nel corso della giornata sui settori settentrionali, sole prevalente altrove. In serata la nuvolosità tenderà ad aumentare senza però dar luogo a fenomeni.

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.