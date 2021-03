Pallamano Crotone attesa dalla trasferta di Putignano

Domani la Pallamano Crotone sfiderà fuori casa Putignano: trasferta difficile sul campo della capolista che finora è a punteggio pieno

Umiltà, cattiveria, voglia di vincere, precisione e perfezione occorrerà mettere tutto questo in campo sabato pomeriggio e forse non basterà nemmeno. La Pallamano Crotone, deve dimenticare tutto quello che ha fatto fino ad ora e giocare sul campo della capolista Putignano con il sangue agli occhi. Se vuole avere la possibilità di impensierire una squadra che fino ad ora ha dimostrato di essere perfetta non deve sbagliare assolutamente nulla. È chiamata alla prova di maturità la formazione del tecnico Antonio Cusato che avrà delle risposte. L’incontro di sabato sera, alle ore 19, dirà se la squadra è pronta per lottare per posizioni di vertice oppure si deve ridimensionare.

Dire che sarà una partita difficile è dire poco. La capolista Putignano è una squadra costruita per vincere e fino ad ora ha confermato sul campo quanto di buono si dice sul suo conto. Il percorso è stato netto, la formazione pugliese ha vinto tutte le partite che ha disputato ed è meritatamente in testa alla classifica a punteggio pieno. In settimana il tecnico pitagorico ha preparato la partita e ha catechizzato i suoi curando in particolar modo la fase difensiva. Il Putignano in attacco sbaglia poco e può contare su gente di esperienza, molto brava tecnicamente e rapida nei movimenti. Inoltre la squadra pugliese fa una difesa molto alta, al limite dei nove metri, e molto aggressiva che blocca sul nascere le azioni individuali degli avversari. Così facendo costringe le squadre che l’affrontano a giocare molto distante dalla linea dei sei metri. La Pallamano Crotone non deve avere fretta e non essere spregiudicata, deve restare in partita, tenere i nervi saldi e soprattutto sfruttare al massimo le occasioni che riuscirà a creare nelle poche circostanze in cui si aprirà un crepa nella granitica difesa pugliese.

La Pallamano Crotone si è attrezzata e non lascia da soli i suoi tifosi anzi si fa seguire anche in trasferta. Sarà possibile infatti vedere la diretta della partita in casa del Putignano, così come tutte le altre della Pallamano Crotone, sui canali social della squadra.