Francesco Bigazzi pubblica “Il dottor Zhivago”

Francesco Bigazzi in libreria con “Il dottor Zhivago – Il giallo letterario del Novecento” pubblicato da Mauro Pagliai editore per la Collana “Verità scomode”

“Non mi sembra di esagerare se dico che Aldo Moro e altri sono stati uccisi con i soldi ricevuti dalla pubblicazione de Il dottor Zhivago”: la teoria del giornalista e magnate dei media russo Artyom Borovik, da lui stesso esposta in un documentario del 1992, è forse la più inquietante tra quelle che circondano la vicenda editoriale del capolavoro di Boris Pasternak, una vera e propria spy story a cui oggi Francesco Bigazzi aggiunge nuovi elementi nel saggio Il dottor Zhivago: il giallo letterario del Novecento (Mauro Pagliai Editore, pp. 152, euro 12).

Bigazzi, già direttore dell’Ansa a Mosca, considerato uno dei maggiori esperti italiani di storia e cultura russa, ricorda la figura di Borovik, che conobbe personalmente, e le sue rivelazioni riguardo al ruolo dei servizi segreti russi e americani nella tempestosa storia della pubblicazione del romanzo, edito per la prima volta in assoluto nel 1957 dall’italiana Feltrinelli, e solo trent’anni dopo in Unione Sovetica. Borovik si recò in Italia per indagare anche sulla misteriosa morte di Giangiacomo Feltrinelli, non credendo alla versione ufficiale, ma le sue conclusioni non sono mai state pubblicate a causa della prematura morte avvenuta nel 2000 in un misterioso incidente aereo. Restano il documentario, la cui trascrizione integrale è riportata nel libro, e i tanti dossier esplosivi pubblicati da «Sovershenno Sekretno» (Segretissimo), mensile di cui Borovik era proprietario, e dove aveva spiegato come Feltrinelli avesse finanziato “unità partigiane e brigate terroristiche”. “Ascoltando le parole di Artyom”, spiega Bigazzi, “qualcuno potrebbe finire per nutrire un sospetto: possiamo escludere a priori che la tragica morte di Giangiacomo Feltrinelli sia completamente estranea allo scontro violento tra la CIA e il KGB?”.

