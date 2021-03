Draghi sceglie la Vezzali per la delega allo Sport

Il premier Draghi ha nominato l’ex campionessa di scherma Valentina Vezzali come nuova sottosegretaria alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport

Valentina Vezzali, ex campionessa di scherma è stata nominata come nuova sottosegretaria alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport. “Complimenti al presidente Draghi e al Governo. La nomina di Valentina Vezzali per il ruolo di Sottosegretario con delega allo Sport va esattamente nella direzione che il Coni aveva auspicato. Avevamo chiesto una persona competente, che conoscesse i nostri problemi che sono tanti e purtroppo urgenti. Valentina Vezzali, l’atleta donna più vincente nella ultracentenaria storia dello sport italiano, rappresenta una scelta che il Coni applaude. Brava Valentina, tu sei la nostra storia e il Coni sarà sempre la tua casa!”, è il commento, in una nota il presidente del Coni, Giovanni Malagò.