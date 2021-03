WARIFA: una App aiuterà a prevenire le malattie

Il Cnr partecipa al progetto europeo WARIFA per realizzare una App che permetterà di valutare il rischio di sviluppare una determinata malattia

Il progetto WARIFA, coordinato da”E-health Research Centre norvegese, vede la collaborazione di 12 partners di 6 diversi paesi europei. Per l’Italia, partecipa l’Istituto per le applicazioni del calcolo “Mauro Picone” (Cnr-Iac). Scopo del progetto è la realizzazione di una app che cittadini e pazienti potranno scaricare sul proprio smartphone e che permetterà loro di valutare il rischio di sviluppare una determinata malattia o il peggioramento di una patologia di cui già sono affetti.

La tecnologia che verrà usata si baserà su un algoritmo di Intelligenza artificiale in grado di elaborare automaticamente i big data generati dagli utenti e archiviati in un sistema centrale. L’app WARIFA avrà un’interfaccia grafica user-friendly e fornirà un set personalizzato di raccomandazioni sullo stile di vita da adottare (o, viceversa, da evitare) in base al profilo di rischio individuale. Gli utenti saranno, quindi, incentivati e motivati a migliorare le cattive abitudini, preferendo quelle più in linea con la tutela della loro salute.

Il progetto è particolarmente indirizzato alla prevenzione del melanoma della pelle e delle complicanze del diabete, ma la tecnologia basata sull’intelligenza artificiale sviluppata nel progetto potrebbe anche essere incorporata in altre app di terze parti nel prossimo futuro.

I risultati del progetto WARIFA potrebbero, infine, svolgere un ruolo importante per limitare la pressione sul sistema sanitario e per diminuirne i costi.

Vedi anche: