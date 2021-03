Middlewest 2 arriva oggi in libreria per BAO

A un anno esatto dal volume 1 arriva in libreria Middlewest 2. Fuori per BAO dall’11 marzo, ecco di cosa parla la miniserie

Dodici mesi fa BAO Publishing annunciava l’uscita della nuova serie “Middlewest”. Una storia scritta da Skottie Young e disegnata con lo stile modernissimo di Jorge Corona che, con personaggi bizzarri e surreali, parla di rapporto padre-figlio e mostra quanto sia difficile crescere senza punti di riferimento.

Un anno dopo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), arriva in libreria Middlewest 2. Fuori per BAO dall’11 marzo, la miniserie è un racconto di cambiamento e accettazione di sé unico nel suo genere. Per sceneggiatura e disegni Middlewest si è appena aggiudicato il Prix Jeunesse come miglior fumetto per lettori tra i 12 e i 16 anni al prestigioso Festival international de la bande dessinée d’Angoulême.

Middlewest 2

Quando Dale si arrabbia, si scatena un potere che causa tornadi incontenibili. Suo figlio Abel capisce che non può rimanere con lui e scappa con Volpe – l’unico amico di cui si può fidare anche se è un animale parlante – ma dovrà fare i conti anche lui con una forza travolgente che viene da dentro, perché spesso gli errori dei genitori ricadono sui figli.