In libreria “L’autoritratto” a cura di Natalie Rudd

Per secoli gli artisti hanno escogitato modi per includere sé stessi all’interno delle loro opere, disseminando tracce della propria presenza in dipinti, disegni, sculture e – in epoca più recente – film, fotografie e installazioni. Dall’11 marzo esce in libreria “L’autoritratto”, il nuovo volume della collana Art Essentials edito da 24 ORE Cultura che ripercorre l’evoluzione dell’affascinante genere dell’autorappresentazione nella storia dell’arte, dal XV secolo ai giorni nostri.

A cura della scrittrice e curatrice Natalie Rudd, il volume racconta come nel corso del tempo l’autoritratto continui a essere largamente praticato dagli artisti nelle sue diverse forme e amato dal pubblico per la sua capacità di illuminare un’ampia gamma di questioni universali: identità, umana fragilità, scopo dell’esistenza, mortalità.

Nell’epoca dei selfie – la più recente forma di autorappresentazione -, Nathalie Rudd ricostruisce il contesto culturale nel quale il genere è nato, partendo dal cuore del Rinascimento tra Italia e mondo fiammingo per arrivare ad indagarne lo sviluppo e il significato che riveste nell’arte dei nostri tempi.

Attraverso l’analisi dei grandi capolavori della storia dell’arte, l’autrice esplora in ogni capitolo del libro l’opera di un artista diverso, proponendo una visione specifica di sessanta stili e approcci, prendendo in considerazione le varie tecniche utilizzate e i diversi modi per esprimere sé stessi. Un viaggio che si snoda partendo dal cameo di Jan van Eyck nel Ritratto dei coniugi Arnolfini, passando per i dipinti tormentati di Francisco Goya, van Gogh, Eduard Munch e Frida Kahlo fino ad arrivare a tecniche tipiche della contemporaneità come la fotografia di Cindy Sherman, la performance di Marina Ambramović e l’installazione di Tracey Emin.