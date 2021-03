Laura Di Lenola debutta con “Swimming Pool”

“Swimming Pool” è il singolo di debutto di Laura Di Lenola: il brano è in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali

Disponibile in rotazione radiofonica “SWIMMING POOL” (Universal Music Italia/Virgin/Avarello Music srl), il nuovo singolo di LAURA DI LENOLA già disponibile su tutte le piattaforme di streaming.

“SWIMMING POOL”, nuovo brano di LAURA DI LENOLA, è una canzone in cui testo e musica sono strettamente legati. Infatti, le sonorità del pezzo rimandano ad atmosfere urban e dark pop cariche di energia che assecondano il senso di rivalsa e liberazione del testo.

Spiega Laura Di Lenola a proposito di “Swimming Pool”: «È un tuffo per non sentire più il rumore che i giudizi degli altri generano nella nostra testa, a volte. È ricordare di volersi bene».

Biografia

Laura Di Lenola nasce il 29 aprile 1998 a Latina e si avvicina alla musica sin da bambina, frequentando lezioni di canto dall’età di 12 anni. Prosegue nello studio della musica pop iniziando a scrivere i primi testi, decide in seguito di approfondire il suo background musicale e inizia a studiare canto Jazz presso il conservatorio di Latina. Nel 2018 frequenta l’Academy di Isola degli Artisti vincendo il contratto ed entrando a far parte del team, da allora diventerà coautrice di diversi brani. Il suo brano d’esordio “Swimming Pool” è disponibile in digitale dal 29 gennaio e in radio dal 19 febbraio 2021.

