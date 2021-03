Checkmaze online con il videoclip di “Time”

Fuori “Time”, ultimo singolo di CheckMaze. “Time” è la frenesia del tempo che prende il sopravvento nelle vite di ognuno di noi. C’è chi riesce a gestirlo e chi cade nell’uso cronico di medicinali per restare svegli, perdendosi alla fine la vera essenza della vita: i piaceri della compagnia senza condizionamenti esterni, o il piacere della compagnia di sè stessi. Pressati anche ad una società sempre più richiedente, molti cercano di fare il più possibile nel minor tempo, ma alla fine si sopravvive all’attimo. Si ha sempre più bisogno di tempo e così questo diventa una droga.

Il progetto CheckMaze nasce la metà del 2019 con una maggiore maturità artistica e con l’intento di esplorare sonorità attuali senza mai perdere di vista la qualità.

Da quando suonava la batteria, fino a passare alla chitarra, al basso e ora alle nuove strumentazioni avanzate di producing musicale, il suo obiettivo è stato quello di creare qualcosa di nuovo, accattivante ma mai banale.

Nel Settembre 2020 esce il suo singolo “Can I Put It” su etichetta Be Next Music & Sorry Mom! Management, seguito dall’ultimissimo “Time”.