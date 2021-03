Baldinini apre uno showroom direzionale a Mosca

Uno spazio di 700 metri quadrati su due livelli con un’estetica moderna e funzionale: è il nuovo showroom direzionale di Baldinini in via Obraztsova a Mosca

Baldinini si rafforza ulteriormente in Russia e inaugura il primo showroom direzionale a Mosca, come centro nevralgico per lo sviluppo di tutta la Comunità degli Stati Indipendenti (CSI), inserito in un’ottica d’internazionalizzazione che guarda anche alla Cina.

Situata al civico 24 della via Obraztsova, il nuovo showroom Baldinini sarà operativo a partire da febbraio 2021, in occasione del lancio della collezione autunno-inverno 2021/22. Il building è inserito in un quartiere residenziale adiacente al centro città e ad alcuni importanti luoghi culturali come Il Museo Ebraico e il Centro della Tolleranza e la Nuova Cattedrale della Chiesa Apostolica armena.

Il nuovo spazio conta una superficie di ca. 700 metri quadrati su due livelli con un’estetica moderna e funzionale per valorizzare al massimo le proposte Baldinini offrendo un’ampia scelta di tutte le categorie merceologiche uomo e donna, dalle calzature alla pelletteria. Il progetto è stato creato dall’architetto Mattia Santucci seguendo l’ultimo concept dei monomarca realizzati a Baku, in Azerbaijan, e a San Pietroburgo, mentre la realizzazione degli spazi è stata affidata a Laser Style, società moscovita leader in progetti innovativi e moderni per boutique e spazi espositivi.

“Siamo felici di inaugurare il primo showroom direzionale di Baldinini a Mosca, un investimento da tempo pianificato che darà la possibilità non solo di avere un moderno hub commerciale in quello che è tradizionalmente il primo mercato della Maison, ma servirà anche come vetrina contemporanea di tutte le proposte del brand per un’ulteriore fase di sviluppo nell’area CSI. Un segnale importante per la crescita del brand oltreconfine, inserito in un piano che guarda anche all’Europa e all’Asia, con particolare riferimento alla Cina”, dichiara Christian Prazzoli, Amministrazione Delegato di Baldinini.