“As with fire” di Vipera ha anche un videoclip

Dopo l’anteprima con ID-Vice , è ora disponibile ovunque il video per As with fire, il singolo di debutto dipubblicato per(distr. Believe Digital). Un nuovo progetto enigmatico e decisamente atipico che si candida ad essere tra i più interessanti della scena underground italiano, un po’ Frusciante, un po’ Battiato, un po’ in inglese, un po’ in italiano, ma la verità è che Vipera è indescrivibile.