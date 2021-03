Il Rally Colline Metallifere e Val di Cornia scalda i motori

Conto alla rovescia per il Rally Colline Metallifere e Val di Cornia: l’appuntamento è per il weekend del 2 e 3 aprile, con base ancora a Piombino

Tutto già pronto, per il 6° Rally delle Colline Metallifere e della Val di Cornia, che torna dopo un anno di pausa per via dell’emergenza sanitaria che la scorsa primavera ebbe a condizionare l’intero movimento del motorsport nazionale. Fino al 24 marzo sono aperte le iscrizioni, si entra dunque nel vivo.

In programma per il week end di Pasqua, il 2 e 3 aprile, con base ancora a Piombino l’organizzazione, MaremmaCorse 2.0, ha previsto lo svolgimento delle sfide al sabato (3 aprile), lasciando dunque libero il giorno di festa ed annuncia di riproporre un percorso di alto livello caratterizzato da due prove speciali “classiche”, da ripetere tre volte. I percorsi in questione sono le “piesse” di “Monteverdi” (Km. 9,050), nella sua versione classica con il celebre “tornante” in chiusura di prova e “Sassetta” (Km. 11,860), “l’Università della curva”, con partenza da Sassetta e direzione Suvereto.

Per il quarto anno la gara farà base a Piombino, dove è stata trovata di nuovo ampia accoglienza sia dall’Amministrazione Comunale come pure dagli operatori economici, avendola appunto interpretata come ottimo veicolo per l’immagine della città e del suo hinterland ed evidentemente come volano per l’indotto turistico-ricettivo. I comuni coinvolti al fianco dell’organizzazione, oltre a Piombino, sono quelli dell’intera area della Val di Cornia: Campiglia Marittima, Monteverdi, Sassetta e Suvereto.

Sport e promozione del territorio i capisaldi dell’organizzazione nel pensare la gara, che quest’anno avrà due importanti novità: l’apertura alle vetture storiche (1° Valdicornia Historic Rally), oltre ad accettare anche le “All stars” che non disputeranno il rally ma, essendo vetture di particolare interesse storico e sportivo faranno soltanto passerella sulle strade della Valdicornia.

Quartier generale dell’evento sarà il Palazzo Appiani, in Piazza Bovio, a Piombino vista mare, partenza ed arrivo, come anche i riordinamenti e parco assistenza saranno organizzati a Cala Moresca, Marina di Salivoli, mentre il test con le vetture da gara, lo “shakedown”, verrà svolto a Campiglia Marittima – Località Cafaggio, sulla SP 21.

L’organizzazione, in concerto con le Autorità preposte e con le Amministrazioni locali comunica che il rally sarà “a porte chiuse”, nel rispetto delle normative in vigore in materia di contenimento della diffusione del virus SARS-Cov2. Pertanto, si invitano appassionati e potenziali interessati al rispetto delle normative, con l’accesso alle prove speciali che sarà consentito esclusivamente agli addetti ai lavori, quindi presidiato e controllato. Anche il poter accedere ai luoghi di gara (partenza/arrivo, riordinamenti e parco assistenza) sarà consentito nelle misure e nei criteri espressi dal protocollo sanitario vigente al fine di evitare assembramenti di persone.

In ragione di questo, per dare modo ad appassionati ed addetti ai lavori di seguire l’evento, l’organizzazione ha previsto un forte impegno mediatico con una diretta “streaming” sulla piattaforma Facebook, le cui modalità saranno comunicate a breve tempo.

IL “MEMORIAL LEONARDO TUCCI”

La gara sarà di nuovo intitolata a Leonardo Tucci, il driver originario della bassa provincia livornese, prematuramente scomparso nel 2012, uno sportivo di alto livello e carisma, il cui ricordo è ancor oggi molto forte. Sarà la quarta edizione del “memorial” a lui dedicato.

L’edizione del 2019 conobbe la vittoria degli elbani Bettini-Acri, con una Skoda Fabia R5, con il resto del podio andato a Paolini-Nesti (Renault Clio R3) ed a Sinibaldi-Vallini (Peugeot 207 S2000).

PROGRAMMA

CHIUSURA ISCRIZIONI 24 Marzo 2021

ROADBOOK e ACCREDITI

c/o Palazzo Appiani, Piazza Bovio – Piombino (LI)

Giovedì 1 Aprile 2021 dalle 19:00 alle 21:00

Venerdì 2 Aprile 2021 dalle 08:00 alle 10:00 e dalle 13:00 alle 20:00

RICOGNIZIONI AUTORIZZATE Venerdì 2 Aprile 2021 dalle 08:00 alle 13:00 (3 passaggi)

SEGRETERIA/DIREZIONE GARA

c/o Palazzo Appiani, Piazza Bovio – Piombino (LI)

Venerdì 2 Aprile 2021 dalle 09:00 alle 20:00

Sabato 3 Aprile 2021 dalle 07:00 alle 20:00

VERIFICHE SPORTIVE Online

VERIFICHE TECNICHE Venerdì 2 Aprile 2021

c/o Parcheggio Via Salivoli – Marina di Salivoli (LI)

Partecipanti Shakedown dalle 14:00 alle 16:00

Tutti gli altri dalle 16:00 alle 19:00

SHAKEDOWN

Venerdì 2 Aprile 2021 dalle 15:30 alle 19:30

c/o SP 21 Via Cafaggio – Campiglia Marittima (LI)

PARTENZA PRIMO CONCORRENTE

Sabato 3 Aprile 2021 h 08:00

c/o Marina di Salivoli, Calamoresca – Piombino (LI)

ARRIVO GARA e PREMIAZIONI

Sabato 3 Aprile 2021 h 17:36

c/o Marina di Salivoli, Calamoresca – Piombino (LI)

#Rally #RallyCollineMetallifere2021 #Valdicornia #CollineMetallifere #Piombino #CampigliaMarittima #Monteverdi #Sassetta #Suvereto

www.maremmacorse.com.