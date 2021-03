Il trapper Ego pubblica il nuovo singolo “Notte”

Il trapper italiano Ego pubblica il nuovo singolo “Notte”: il brano è in rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme digitali

EGO, giovane trapper italiano, ha pubblicato il suo nuovo singolo con video ufficiale dal titolo “Notte”, disponibile su tutti i digital stores e su Spotify. Abbiamo conosciuto l’artista ad Ottobre 2020 con il brano “Fiori”, con cui ha fatto parlare di se, ed ora è il momento di entrare nella clou della sua “Notte”.

Vibes rilassanti, spensierate e tematiche poco scontate sono gli elementi che nelle produzioni di Ego non mancano mai.

“Notte” rappresenta il bisogno di fuggire dalla realtà, vivere nel mondo che sogna tutte le notti, i richiami al suo futuro, la presenza di una figura femminile irreale al suo fianco e l’obiettivo di trasportare l’ascoltatore in una serie di scenari da vivere. Nella seconda strofa, l’artista esprime i pensieri e i dubbi che lo spingono a ripensare al passato, per poi raggiungere l’ultima parte del brano in cui lascia libera interpretazione.

“Notte” è online con il videoclip ufficiale, in cui risaltano emozioni, concetti astratti, leggero disordine e voglia di libertà, grazie ai movimenti di camera accompagnati da effetti, fumo e colori che rendono il tutto più onirico, proprio per rappresentare il sogno nel bel mezzo della sua notte.

Il beat di “Notte” prodotto da BLSSD, prende forma da una melodia molto “scanzonata” e leggera, che ha lo scopo di far viaggiare l’ascoltatore e grazie all’inserimento di una batteria “bouncy”, il producer ha voluto “infrangere” il mood di questo brano, creando un perfetto connubio che rispecchia la dinamicità di EGO.

Segui EGO

www.instagram.com/its__ego

Spotify: https://open.spotify.com/track/5BgGy8oMFotKEqyuBBZvFl?si=322ba1b2ff5c4096

Youtube: https://youtu.be/zYE2Z3bOqPk