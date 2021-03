Il Covid minaccia anche la pancreatite acuta

Pancreatite acuta: peggioramento clinico con concomitante infezione da SARS-Cov-2 secondo i risultati di uno studio pubblicato su Gut

Secondo i risultati di uno studio pubblicato su Gut, i pazienti con pancreatite acuta coesistente a infezione da SARS-CoV-2 hanno un aumentato rischio di aggravamento della pancreatite con esiti clinici peggiori.

Gli autori del lavoro, Manu Nayar del Freeman Hospital di Newcastle nel Regno Unito e colleghi, hanno scritto che nuovi dati suggeriscono che il tratto gastrointestinale e il pancreas sembrano essere organi bersaglio per SARS-CoV-2 a causa dell’espressione del recettore ACE2.

“È stato anche ipotizzato che l’infezione porti a una maggiore espressione e distribuzione di ACE2, in particolare sulle cellule delle isole pancreatiche, aumentando il rischio di lesioni pancreatiche e iperglicemiche”, hanno evidenziato nel lavoro. “Tuttavia, non è noto se l’infezione da SARS-CoV-2 causi lesioni pancreatiche e pancreatite acuta o causi una risposta infiammatoria aggravata e un aumento del rischio di insufficienza d’organo e complicazioni pancreatiche che portano a una maggiore morbilità e mortalità del paziente”.

I ricercatori hanno studiato i risultati di pazienti con pancreatite acuta (AP) e SARS-CoV-2 in uno studio prospettico di coorte. L’outcome primario dello studio era la gravità dell’AP. I ricercatori hanno anche valutato il ricovero in terapia intensiva, la durata della degenza ospedaliera, la mortalità a 30 giorni e altri esiti.

Lo studio ha incluso 1.777 pazienti con AP dal 1 ° marzo al 23 luglio 2020. Di quel gruppo, 149 pazienti avevano una concomitante infezione da SARS-CoV-2.

I pazienti con AP e SARS-CoV-2 avevano maggiori probabilità di sviluppare AP grave e sindrome da distress respiratorio acuto (p<0.001).

In un’analisi non aggiustata, Nayar e colleghi hanno scoperto che i pazienti con infezione da SARS-CoV-2 e AP avevano maggiori probabilità di aver bisogno di ricovero in terapia intensiva (OR=5,21; p<0,001), maggiori complicazioni locali (OR=2,91; p<0,001), insufficienza d’organo persistente (OR=7,32; p<0,001), degenza ospedaliera prolungata (OR=1,89; p<0,001) e mortalità a 30 giorni più alta (OR=6,56; p<0,001) rispetto ai pazienti con solo AP.

In un’analisi corretta, i ricercatori hanno scoperto che durata della degenza (OR=1,32; p<0,001), insufficienza d’organo persistente (OR=2,77; p<0,003) e mortalità a 30 giorni (OR=2,41; p<0,04) erano significativamente più alti tra i pazienti con coinfezione da SARS-CoV-2.

“Questi risultati hanno implicazioni per la gestione dei pazienti con pancreatite acuta durante l’attuale pandemia”, hanno scritto Nayar e colleghi. “Se l’infezione continua ad essere prevalente senza un trattamento o un vaccino efficace, questi dati aiuteranno i medici a fare una prognosi migliore per i pazienti con infezione concomitante da AP e SARS-CoV-2 e per ottimizzare l’allocazione delle risorse”.

Riferimenti

Pandanaboyana S. et al., SARS-CoV-2 infection in acute pancreatitis increases disease severity and 30-day mortality: COVID PAN collaborative study. leggi