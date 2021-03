La foto dell’isola a forma fallica è virale sui social

È diventata virale la bizzarra scoperta di un’isola a forma fallica fatta da una donna di 50 anni navigando su Internet. Mentre girovagava per il mondo utilizzando Google Maps si è imbattuta in un’isola a forma di pene. La donna ha prontamente salvato l’immagine, condividendola, insieme alle coordinate per trovarla, su Facebook.

La strana isola a forma fallica esiste davvero, e si trova nell’Oceano Pacifico, nei pressi dell’atollo Ouvea nell’arcipelago delle isole della Lealtà. Per trovarla, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), basta immettere nella barra di ricerca di Google Maps le coordinate 20°37’37”S 166°18’02”E e cliccare su vista satellitare.