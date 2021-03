Elisabetta Fiorito in libreria con “Amori e pandemie”

“Amori e Pandemie” è il nuovo libro di Elisabetta Fiorito, giornalista parlamentare di Radio 24 conduttrice del programma Cartellone

Un diario di un anno di pandemia tra racconti autobiografici e pièce teatrali. “Amori e Pandemie” è il nuovo libro di Elisabetta Fiorito, giornalista parlamentare di Radio 24 conduttrice del programma Cartellone (in onda il sabato alle 15:15), la rassegna teatrale dell’emittente del Sole 24 Ore. Il libro alterna letteratura e drammaturgia descrivendo momenti attuali e ricordi delle passate epidemie. Un testo che inizia con il ricovero della coppia cinese allo Spallanzani di Roma per finire in un ipotetico 2022 dove le mascherine saranno un ricordo lontano e che esce, in allegato con Il Sole 24 Ore, in concomitanza con la scoperta, un anno fa, del paziente numero uno a Codogno.

Per descrivere questo turbolento periodo, Elisabetta Fiorito sceglie di intramezzare le sue esperienze personali a tre testi teatrali per raccontare le storie di chi ha vissuto sulla pelle un periodo di restrizione e lutto. Così, Rosaria, ristoratrice del 2020, illustra una città fantasma dove non ci sono più turisti, mentre Rosaria del 1920 vede partire suo marito per la guerra inconsapevole che si troverà a viverne una dentro casa, quella portata dalla Spagnola. Un monologo a specchio interpretato da Rosaria De Cicco a Napoli tra la prima e la seconda ondata. C’è poi Virna, trans brasiliana residente in Italia che racconta le sue traversie intrecciando la sua storia con Desiré, prostituta delle case chiuse durante il fascismo. Infine, troviamo Corrado, no vax che non crede all’esistenza del Covid, che narra la sua vicenda insieme a Monaldo, un uomo dell’Ottocento, primo a far vaccinare i figli nello stato Pontificio, padre di un primogenito molto famoso ai posteri. In “questo maledetto anno bisestile, il 2020”, la vita di una giornalista politica di Radio 24 scorre anomala tra festività ebraiche e referendum sul taglio del numero dei parlamentari. E, in un crescendo di emozioni, la notte di Capodanno, una misteriosa signora si presenta inaspettata in redazione promettendo uno scoop che resterà nella storia. Un esperimento letterario da una giornalista e romanziera che cerca di descrivere attraverso le emozioni quello che stiamo passando in questo difficile periodo, con la prefazione del giornalista e storico Dino Pesole.

L’autrice – Elisabetta Fiorito. Romana, laureata in Lingua e Letteratura inglese e tedesca con lode, master in giornalismo alla Luiss di Roma, è giornalista parlamentare e vicecaposervizio per Radio 24. Ha svolto il praticantato in Canada, al Corriere Canadese, ha lavorato all’Ansa, all’Alto Adige, a Radio Capital. Professionista dal 1996, lavora a Montecitorio da più di vent’anni e segue la politica per Radio 24 dal 1999, anno della sua fondazione. Conduce “Ma cos’è quest’estate” e “Cartellone”, la rassegna teatrale di Radio 24. Scrittrice di monologhi e commedie, ha vinto il Premio Fersen per la drammaturgia 2016 con La vita segreta del re dei cannoni, ispirato a Friedrich Alfred von Krupp. Ha pubblicato il romanzo Carciofi alla giudia per Mondadori, 2017.

Il Programma Cartellone in onda su Radio 24 il sabato alle 15.15 condotto da Elisabetta Fiorito è l’appuntamento settimanale con il teatro. Un giro per gli spettacoli più suggestivi d’Italia, una tournée radiofonica delle prime nazionali, le interviste con i mattatori del palcoscenico. www.radio24.it.