Dalla laserterapia un aiuto per macchie solari e lentigo

Macchie solari e lentigo su décolleté, mani e schiena: la laserterapia può aiutare, bastano poche sedute quando la pelle non è più abbronzata

In estate la pelle è stata fortemente stressata dalle radiazioni solari, i raggi UV; questi sono presenti tutto l’anno, ma in autunno e inverno sono meno forti.

Come spiega la dottoressa Marta Brumana, responsabile di dermatologia di Humanitas San Pio X: “Per difendersi, la pelle risponde con la produzione di melanina, il pigmento che regala alla pelle il colore dell’abbronzatura. Si tratta di una risposta fisiologica che in alcuni è omogenea, in altri casi può dare luogo a macchie e lentigo anche su décolleté, mani e schiena, fino al melasma, una tipica iperpigmentazione che compare in modo particolare su fronte, guance e labbro superiore.

Particolarmente frequente nelle donne in gravidanza, il melasma può tuttavia presentarsi in situazioni in cui c’è un aumento di estrogeni nel sangue, come nel caso di chi fa uso della pillola. Non si tratta di malattie della pelle, ma per alcuni possono essere antiestetiche”.

L’importanza dell’idratazione della pelle

“La pelle ha sempre bisogno di cure e attenzioni per rimanere bella e sana. Ogni giorno, la pelle va idratata, con particolare attenzione dopo ogni doccia, meglio con un prodotto idratante privo di conservanti e profumazioni. L’idratazione della pelle è necessaria in ogni stagione per mantenere il suo giusto equilibrio”.

La laserterapia per trattare macchie e lentigo

“Se macchie e lentigo diventano un problema, allora rivolgersi al dermatologo può aiutare a ridurre ed eliminare questi inestetismi in 1-2 sedute di laserterapia, da programmare quando la pelle non è più abbronzata.

Rivolgersi al dermatologo per una valutazione aiuta a prevenire l’esacerbarsi di un problema dermatologico già esistente. Oggi vengono in aiuto le nuove tecnologie laser per alcuni problemi possono essere utilizzate anche sulla pelle abbronzata, e che usano potenze e frequenze elevate, ma rispettando la cute.

Grazie all’azione di stimolazione della produzione di collagene, una sostanza presente nel derma che contribuisce a mantenere la tonicità ed elasticità della pelle, i laser di nuova generazione non solo migliorano il problema, ma aiutano la pelle a rigenerarsi e a migliorare la qualità”, ha concluso la specialista.