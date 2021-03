“Amore assoluto” è il nuovo singolo di Formigli

È in radio, negli store, sulle piattaforme e in versione video il singolo di Formigli “Amore assoluto”, prodotto e arrangiato da Marco Baracchino

È in radio, negli store, sulle piattaforme e in versione video il singolo di FORMIGLI “AMORE ASSOLUTO” (Casartista di Marcello Balestra / Vinile edizioni musicali), prodotto e arrangiato da Marco Baracchino, musicato da Marcello Balestra e Massimo Piran, su testo di Salvatore Piazza, che lo ha scritto per la persona che ha amato per tutta la vita. La musica è nata per osmosi su parole che cambiavano continuamente, fino a trovare, dopo migliaia di versioni di testo, scritte in diversi anni, la loro struttura definitiva. Il brano è nato per celebrare il sentimento dell’amore, non in senso nostalgico, ma nella sua pienezza, attraverso il ricordo di una vita d’amore vissuta con Sofia. Il progetto, che vuole raccontarsi in svariate lingue, già interpretato in italiano, francese, spagnolo, inglese, tedesco e russo è totalmente benefico, per cui ogni ricavo sarà devoluto dall’autore del testo a realtà sociali che svolgano attività in linea con l’amore per il prossimo.

“Ho scelto di interpretare il brano ‘Amore Assoluto’ – dice Formigli – perché descrive una storia importante che mi ha trasmesso emozioni di altri tempi, ma che sono sempre molto forti e presenti in me come persona e come artista. Mi sono avvicinato a questa canzone perché ho sentito il bisogno di dare voce a questo testo semplice ma speciale, pieno di emozioni, al quale mi sono legato, proprio come quando si prova un vero e forte sentimento d’amore”.

“Il video, afferma il regista Fabio Bastianello, è stato girato a Livorno sulla terrazza Mascagni all’alba di una mattina nel luglio 2020. L’idea è stata quella di dare alle parole interpretate da Formigli, uno spazio ampio nel quale diffonderle partendo da un luogo preciso, la città di Formigli, un luogo per lui naturale e popolare, dove tutti possono andare a cantare il proprio amore a cielo, vento e mare. L’alba è un momento troppo veloce in termini cromatici per poterla utilizzare pienamente, ma il senso di un luogo che si risveglia, penso sia percepibile e che aiuti la canzone ad esprimersi, tra silenzio e primi movimenti della città.”

Qui il video: https://youtu.be/drQSZ5e4DIM

BIOGRAFIA

Nico Formigli, per gli amici solo Formigli, nasce a Livorno. La passione per il canto l’ha presa da mamma, anche lei cantante. Ama i cantautori italiani della scuola genovese e degli anni 70 e 80. Il suo percorso musicale è fatto di serate live, concorsi e festival che negli ultimi 10 anni gli hanno regalato ottime reazioni sia da parte del pubblico che dagli addetti ai lavori. Chiamato più volte ad “Amici” e a “The voice”, senza approdare alle fasi finali, ha portato a casa tante sensazioni e consigli, che ha poi applicato nei concerti live. La grande voglia di cantare canzoni che abbiano al loro interno sentimenti reali e storie importanti, lo porta a cercare tra gli autori che incontra, storie vere e sentimenti ben definiti, da aggiungere ai brani che sta iniziando a scrivere, senza fretta e senza la smania di fare l’autore, almeno fino a quando le canzoni non usciranno in modo naturale da cuore e penna. Attende di essere veramente capace di raccontarsi prima di pubblicare qualcosa che non sia semplice e libero, come ama sentirsi ogni volta che interpreta una canzone vera. Da tempo sta lavorando insieme ai suoi produttori ad un progetto artistico che ricorda quello che si chiamava “album”, ma fatto di singole canzoni che rispecchino pienamente il suo modo di essere e per dare qualcosa di suo a chi vorrà ascoltarlo. Per vivere fa lavori comuni, mentre la sera o nel tempo che rimane è ciò che sente di essere, un cantante di canzoni con il cuore al centro, perché lui dice: “Le canto e le vivo!”. Ha pubblicato tre brani “Oltre i miei occhi”, “C’è un cielo” e “Ricominciare” su etichetta Vinile produzioni musicali di Marco Baracchino. Ora arriva “Amore assoluto” il nuovo singolo, nato dall’incontro con un testo semplice e speciale, al quale si è appassionato, come accade quando ci si innamora!

LINK

https://www.facebook.com/Formigli-483530711768433/

https://instagram.com/nico_voice?igshid=zu1lydagq5s3

https://www.vinileproduzionimusicali.com/artist/formigli/

https://open.spotify.com/artist/2rAK9cXIxNVzpjBoVVPqPl?si=2sXFOtZKRkmv13mBoilyvg