“Sentimi” è il nuovo singolo di Leone

Disponibile in tutti gli store e le piattaforme digitali “SENTIMI” il nuovo singolo di LEONE, brano che descrive la parte più profonda ed emotiva del dialogo tra due persone che si amano ma hanno da poco chiuso la loro storia, che è in radio dal 12 febbraio.

“Con questo brano – dice LEONE – pongo l’attenzione sulla coppia e sulla volontà da parte di tutti e due di aggredirsi ma poi l’amore dona ad entrambi una dolce dedica e la voglia di ‘sentirsi’ almeno un’ultima volta. Questo brano lascia spazio al dialogo tra le emozioni più pure. L’idea è stata quella di scrivere una canzone d’amore tutt’altro che superficiale, in un momento storico dove forse la superficialità all’interno delle relazioni la fa da padrona. ‘Ora fermati un secondo e vediamo se sottovoce un’emozione dirà perché… il tuo cuore ride, perché già lo sa che io ovunque vada alla fine torno qua… Sentimi senza parole, una notte ancora’, questo verso dice tutto. Descrivo quel momento in cui lui la guarda negli occhi e nel silenzio lascia parlare l’amore vero.”

Qui il video: https://youtu.be/ZHH1kTOeVAA

In merito al video, di cui Leone ha curato la sceneggiatura, con il regista Errico D’Andrea, si è deciso di puntare su qualcosa di VERO. Una canzone d’amore con un video dai contenuti veri e crudi. Viviamo in un contesto davvero complicato, il sessanta per cento dei matrimoni finisce e i problemi con l’alcol sono in aumento. Forse è il momento che qualcuno dica la verità, in modo tale che attraverso la musica si possa vedere in che contesto viviamo. Una storia non banale, per il video, è stato il primo obiettivo. Il personaggio che interpreta Leone nel video è un alcolizzato cronico e l’attrice Ilaria Giordano, interpreta la sua ex, stufa e rassegnata.

BIOGRAFIA

Leone, nome d’arte di Daniele Manfrinati, nasce il 10 agosto del 1990 ad Alessandria. Dopo aver approfondito gli studi inizia a suonare nei principali locali di Alessandria e partecipa al Tour Music Fest come interprete, portando un brano di James Arthur. Partecipa ad un weekend formativo al Centro Europeo Toscolano di Mogol. In seguito a questa esperienza decide di credere in Leone (questo il suo alias) e nei sei mesi successivi scrive le sue prime canzoni e inizia a lavorarci con il Maestro Andrea Negruzzo del Laboratorio della Musica di Alessandria. “Non fatemi smettere di sognare” è il primo singolo lanciato in radio il 24 aprile 2020 anticipato dal videoclip che in meno di due mesi ha superato le 160.000 visualizzazioni su YouTube seguito il 23 giugno da “Sabbia Bianca, Cuore e birra” e il 4 dicembre da “Il discorso del Capitano”. Il 12 gennaio 2021 pubblica “Lettera al Figlio” e a poco più di un mese di distanza arriva “Sentimi” il nuovo singolo.

Con Erik Bosio continua la produzione del suo primo album previsto in uscita nei prossimi mesi.

