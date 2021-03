Rally: Rudy Michelini scalpita per il Ciocco

Sta per iniziare il 2021 tricolore di Rudy Michelini: il prossimo weekend il pilota della scuderia Movisport sarà ai nastri di partenza del Rally Il Ciocco

Dieci prove speciali per rinnovare la sfida ai vertici del Campionato Italiano Rally Asfalto e confermare la bontà di un “pacchetto” oramai consolidato. Una cornice, quella proposta dai chilometri del Rally Il Ciocco, che nel fine settimana vedrà Rudy Michelini proporsi al volante della Volkswagen Polo R5 messa a disposizione dal team PA Racing, vettura equipaggiata da pneumatici Michelin con la quale affronterà l’appuntamento inaugurale del Tricolore 2021. Al fianco del portacolori della scuderia Movisport siederà Michele Perna, copilota con cui verranno condivise le due giornate di gara, in programma venerdì e sabato.

L’occasione, quella offerta al driver lucchese, per alimentare legittime ambizioni legate ad un 2020 caratterizzato da episodi sfortunati ma che ha posto in risalto la bontà di una comunione d’intenti che ha interessato equipaggio, team e fornitore di pneumatici.

“Torniamo ad affrontare il Rally Il Ciocco nella sua veste gara inaugurale del Campionato Italiano Rally, come tradizione vuole – il commento di Rudy Michelini – partiamo carichi, consapevoli delle nostre possibilità anche se il livello tecnico espresso dal plateau di avversari è aumentato. Ripartiamo da quegli elementi sui quali sappiamo di poter contare: il team, la vettura e le coperture Michelin”.

Il Rally Il Ciocco vedrà i motori delle vetture protagoniste accendersi in occasione dello shakedown, in programma venerdì mattina. Alle ore 16, la partenza della gara dalla tenuta “Il Ciocco” di Castelvecchio Pascoli, location che vedrà i protagonisti mandare in archivio il primo appuntamento di Campionato Italiano Rally, alle ore 18 di sabato 13 marzo.