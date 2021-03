Netflix produrrà la serie animata “Daniel Spellbound”

Netflix ordina la nuova serie “Daniel Spellbound”: la nuova avventura animata di Boat Rocker Studios e Industrial Brothers debutterà in tutto il mondo nel 2022

Netflix, Boat Rocker Studios e Industrial Brothers hanno annunciato la magica nuova serie animata Daniel Spellbound dall’ideatore Matt Fernandes (Dino Ranch, Remy & Boo, Kingdom Force).

I venti episodi di 22 minuti ciascuno dell’epica avventura animata debutteranno in tutto il mondo su Netflix nel 2022.

La serie è prodotta in collaborazione con l’ideatore e regista Matt Fernandes, che si occuperà anche della produzione esecutiva insieme a Industrial Brothers (Arthur Spanos e Tammy Semen) e Boat Rocker Studios (Ivan Schneeberg, David Fortier, Jon Rutherford e Chapman Maddox). Merrill Hagan (Teen Titans Go!, Allacciate le cinture! Viaggiando si impara, Danger Mouse) riveste il ruolo di Executive story editor.

Matt Fernandes, direttore creativo e cofondatore di Industrial Brothers, afferma: “Volevo creare un mondo fantasy contemporaneo che riflettesse la cultura urbana e che non fosse solo ambientato in un universo magico, dove la magia è parte integrante della società moderna ma invisibile nonostante sia proprio sotto i nostri occhi. Mi ha sempre incuriosito il modo in cui i maghi acquisiscono gli strani ingredienti per le loro pozioni. Esiste un negozietto all’angolo che li vende? E chi è la persona che trova tutte quelle cose strane? Da lì è nato Daniel Spellbound”.

Jon Rutherford, presidente di Boat Rocker Studios, contenuti per bambini e famiglie e diritti: “Siamo davvero entusiasti di annunciare finalmente un progetto che abbiamo sviluppato e proposto oltre tre anni fa e siamo molto contenti di poterlo produrre con Netflix. Io e Matt abbiamo sempre pensato che questa storia potesse ispirare bambini e famiglie in tutto il mondo ed è incredibile assistere alla realizzazione di questi mondi magici. Non vediamo l’ora di presentare questa serie al mondo intero nel 2022”.

La serie si unisce all’elenco sempre più folto di contenuti originali animati di Netflix per bambini e famiglie ovunque, offerti in 190 paesi da artisti provenienti da tutto il mondo, tra cui le serie animate di prossima uscita Kid Cosmic dall’ideatore di “Le Superchicche” Craig McCracken, Arlo il giovane alligatore di Ryan Crego, Fantasmi in città di Elizabeth Ito, Centaurworld: Il mondo dei centauri di Megan Nicole Dong e la miniserie Maya and the Three di Jorge Gutierrez.

LA TRAMA

Nella moderna New York, la magia esiste… solo che è camuffata da giochi di prestigio e distrazioni. Ma Daniel Spellbound sa dove trovarla: in qualità di ricercatore di ingredienti magici, si guadagna da vivere vendendo articoli rari a maghi e streghe per i loro incantesimi. Quando scopre uno strano ingrediente però, Daniel attira l’attenzione di pericolosi alchimisti e improvvisamente deve mettere alla prova le sue abilità in un’avventura che lo porta in ogni angolo del mondo mentre l’universo magico è in pericolo!