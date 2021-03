I Reese pubblicano “Mirror of Weakness”

E’ fuori su tutte le piattaforme “Mirror of Weakness“, quarto singolo estratto dall’album di prossima uscita dei REESE. In questa nuova traccia la band veneta racconta dell’intricato rapporto con chi è il riflesso delle nostre debolezze, quelle persone che disprezziamo perché diverse da noi o perché più sincere nel loro modo di essere.

Si tratta di una delle canzoni più tranquille e riflessive dell’ album in uscita.

La band ha dichiarato: “Dopo tre singoli sparati ed energici, avevamo voglia di far ascoltare un lato diverso della band, proponendo una canzone con un’atmosfera decisamente differente. Il cambio di mood e dinamiche sarà in effetti uno degli aspetti fondamentali del nuovo disco“.

suonano un energico alternative rock melodico e moderno, soggetto a diverse influenze. Dopo un primo periodo di assestamento, la band si è definitivamente formata nel 2010 a Vicenza ed ha pubblicato successivamente due demo ed un EP: “Just Human Words” (demo), “View From The Tree” (demo) e “Under The Carpet” (EP, 2013).Nel 2014 i REESE hanno vinto alcuni contest locali per band emergenti e successivamente hanno aperto live anche ad artisti di fama internazionale.Dopo un’incessante attività live, la band è stata impegnata nella realizzazione del primo full-length album “Black Russian”, uscito il 27 ottobre 2017, dal quale sono stati tratti i singolicon relativi videoclip.Il disco è stato promosso successivamente con una serie di date Europa (Italia, Lettonia, Lituania, Germania, Repubblica Ceca).Nella primavera/estate del 2019 i Reese sono stati impegnati nella registrazione del secondo full-length album, un lavoro di 11 tracce la cui uscita, inizialmente prevista per il 2020, è stata posticipata al 2021 a causa della pandemia. Nel frattempo sono stati estratti i singoli “e l’ultimissimo

