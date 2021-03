Ensi duetta con Emis Killa nel singolo “Benzina”

“Benzina” è il nuovo singolo di Ensi feat. Emis Killa: rime incastonate su un beat energico e penetrante curato dal talentuoso produttore Garelli

Online “Benzina”, il nuovo singolo di ENSI feat. EMIS KILLA. Il brano, prodotto da Garelli, costituisce la prosecuzione del percorso musicale che l’artista, icona dell’hip hop italiano, ha avviato con successo con l’ep “OGGI”, pubblicato a ottobre 2020, di cui sta snocciolando maggiori dettagli poco alla volta.

“BENZINA” è un concentrato di barre di alto livello alimentate dalle fiamme dell’ardente flow da cui il brano è caratterizzato. ENSI ed EMIS KILLA, amici, campioni di freestyle e colleghi di lunga data, dimostrano di essere due capisaldi del rap italiano e con le loro parole aggiungono benzina sul fuoco dando prova di saper padroneggiare alla perfezione il genere a cui appartengono.

I due rapper incastrano con maestria le proprie rime su un beat energico e penetrante curato dal talentuoso produttore Garelli, dando vita a un featuring devastante che ha il tiro di uno street anthem.

OGGI

“BENZINA” giunge a distanza di pochi mesi dall’uscita di “OGGI” e, come lo stesso ENSI ha dichiarato, ne è in qualche modo parte integrante. Può essere considerato un vero spin off dell’ep, che include le collaborazioni con 333Mob, Kanesh, Andry The Hitmaker, Chris Nolan, Dani Faiv, Gemitaiz, Giaime, e Strage, nomi ai quali si aggiungono quindi anche quelli di EMIS KILLA e Garelli.