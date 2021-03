Chiara Lena torna con il singolo “Pensando che”

Chiara Lena racconta l’amore a senso unico nel nuovo singolo “Pensando che”. il brano è su tutte le piattaforme digitali

Chiara Lena, tra le più promettenti cantautrici del nuovo panorama musicale italiano, torna a far breccia nei cuori degli ascoltatori con “Pensando che” (Pako Music Records/Visory Records/Thaurus), il suo nuovo singolo.

Ascolta su Spotify.

Dolcezza, melodia ed emozione: tre sostantivi che descrivono il mondo di Chiara e la sua musica, attraverso la quale esprime sentimenti, timori e speranze che sfociano e si fondono nella sua vocalità cristallina.

Una canzone che viene dall’anima per giungere all’anima di chi l’ascolta, un brano nato come risposta della giovane artista alla domanda “Cos’è l’amore?”.

Scritto dalla stessa Chiara Lena e prodotto da Bruno “Willy Rock” Bogliolo e Chrstian Gheno presso il MusicaLab2.0 di Savona, “Pensando che” è un pezzo che racconta le molteplici sfaccettature dell’amore, compresa quella, dolorosa ma a volte inevitabile, del distacco, o dell’univocità del sentimento, perché amare, a volte, significa anche lasciar andare, perché amare, a volte, significa vivere di un battito rubato, di uno sguardo, seppur non contraccambiato, che ci fa scorgere in un solo istante la bellezza dell’esistenza.

Un solo istante è quello che basta per innamorarsi, quello in cui il tempo si ferma, ma poi, inesorabile, continua la sua corsa – «domani è stato ieri, ma ormai mi sono persa in mezzo ai tuoi pensieri e non c’è meta migliore del tuo sorriso raggiante» – e ci lascia assorti, completamente immersi nei dettagli dell’altro, quei dettagli che ci fanno sussultare, portandoci a pensare che «a volte, la vita può sorprendere», ma anche a chiederci se «c’è posto anche per me in quel tuo cuore che si nasconde».

L’animo si eleva, diventando una tela perfetta su cui dipingere l’ideale di partner – «ora sei senza difetti o forse, meglio dire, amo anche quelli» – ed i momenti condivisi diventano poesia – «i tuoi occhi si assottigliano, le tue labbra che si incurvano, è un’esplosione di farfalle e non so come fermarle» -, ma le speranze si scontrano con la realtà, una realtà che non sempre ci conduce nella direzione in cui vorremmo andare, una realtà che a volte non coincide con ciò che proviamo, lasciandoci in bilico tra sogno e disillusione «non mi vedrai mai per come io vorrei».

Ma l’unilateralità dell’amore non può e non deve privarci della capacità di amare, né tantomeno portarci a nasconderci, a vergognarci di provare od aver provato un sentimento così forte, potente: un fuoco che arde, ma non va tramutato in rabbia, bensì in carburante, in una sorta di prova empirica, di testimonianza del nostro esistere, di quell’essere in grado di donare senza chiedere nulla in cambio, desiderando soltanto – e sinceramente -, la felicità dell’altro, allontanando così la possessione e lasciando spazio solamente al lato più puro ed autentico dell’Amore.

«Non nasconderti più, vivi senza rimpianti.

Non nasconderti più, cogli tutti gli istanti.

Non nasconderti più, lo sai che sei speciale».

Biografia

Chiara Lena nasce in provincia di Varese nel Maggio 1997. Timida, con il timore di mettersi in gioco, trova nella musica un luogo sicuro, in cui riporre speranze, insicurezze, gioie e dolori. Durante l’adolescenza, partecipa a diversi concorsi canori, ma la sua timidezza la porta a sentirsi inadatta, nonostante i feedback positivi che riceve dagli addetti ai lavori. Nel 2018, inizia a scrivere, trasponendo nei testi tutte le sue paure, le sue fragilità e quel nero su bianco diventa fondamentale per affrontarle e superarle. Tra le sue fonti di ispirazione, Anastascia, prima artista che l’ha fatta innamorare della musica, attraverso le sue canzoni. Nel 2019, grazie ad una consapevolezza acquisita e ad una forza interiore ritrovata, pubblica “Ora nessuno”, il suo singolo d’esordio, a cui fanno seguito, nel 2020, “Tra le nuvole” e “Segui l’onda”, entrambi rilasciati sotto etichetta Red Owl Records, sublabel di Visory Records con edizioni Thaurus. Poco dopo Chiara partecipa, per l’edizione 2021 del Festival della Canzone Italiana, ad Area Sanremo, con “Pensando che”, un brano, uscito sotto etichetta Pako Music Records (Visory Records/Thaurus), fortemente introspettivo, che racconta l’amore a senso unico, perché amare, a volte, significa anche lasciar andare, perché amare, a volte, significa vivere di un battito rubato, di uno sguardo, seppur non contraccambiato, che ci fa scorgere in un solo istante la bellezza dell’esistenza. “Pensando che”, vuole lanciare il messaggio che l’amore unilaterale non può e non deve privarci della capacità di amare, né tantomeno portarci a nasconderci, a vergognarci di provare od aver provato un sentimento così forte, potente: un fuoco che arde, ma che non dev’essere tramutato in rabbia, bensì in carburante, nella capacità di donare senza chiedere nulla in cambio, desiderando soltanto – e sinceramente -, la felicità dell’altro, allontanando così la possessione e lasciando spazio solamente al lato più puro ed autentico dell’Amore. Questo singolo le consente di arrivare dritta ai cuori degli ascoltatori, liberandola definitivamente da insicurezze e timori, che lasciano il posto ad una rinnovata energia positiva, all’impegno, alla dedizione e ad un’incredibile crescita artistica e personale continua, che coltiva giorno dopo giorno, tenendo bene a mente il suo motto: «Nonostante le difficoltà, nulla è impossibile se ci metti davvero il cuore».

Facebook – Instagram