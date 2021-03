Tormento online con “IXC – The Lost Album”

Tormento completa la trilogia firmata YOSHI con il progetto inedito “IXC – The Lost Album”, ora disponibile in digitale

Proseguono le pubblicazioni in digitale firmate TORMENTO. È da ora disponibile in tutti i digital stores l’Ep Una nuova visione del mondo (2002), a completare la trilogia firmata dall’artista con lo pseudonimo di YOSHI, formata dall’ulteriore titolo Il mondo dell’illusione (2004, Antibemusic) e finalmente ultimata dall’album inedito mai pubblicato prima IXC – The Lost Album (Uno, nessuno, centomila), che dal lontano 2013 arriva oggi per la prima volta su tutte le piattaforme.

Dopo Il mio diario (Giorno) e Il mio diario (Notte) già in digitale dalla scorsa settimana, sono attese ancora tante sorprese da Tormento che in questo periodo ha voluto regalare ai suoi fan un viaggio che ripercorre i passaggi fondamentali della sua crescita personale e artistica, in attesa di nuova musica per il 2021.

L’importanza dei dischi firmati con l’alias YOSHI, o Yoshi Torenaga, è presto tangibile: con l’Ep Una nuova visione del mondo, Tormento dà il via nel 2002 alla sua carriera solista dopo lo scioglimento dei Sottotono, proseguendo con il primo album in studio Il mondo dell’illusione, pubblicato nel 2004 da Antibemusic, nel quale l’artista è protagonista assoluto in quanto anche producer di tutte le basi.

Con IXC – The Lost Album (Uno, nessuno, centomila), l’artista completa una collezione imperdibile con il progetto anticipato nel 2013 dalla sola title track – di cui è stato diffuso il videoclip girato interamente con iPhone su YouTube – ed in seguito mai pubblicato.

Anche in occasione di queste nuove uscite, Tormento racconta il suo personalissimo punto di vista su altri tre dischi importanti che hanno segnato la sua carriera, a partire dal prezioso album perduto nel tempo che finalmente, nel 2021, vede la luce.

“La mia avventura come Yoshi nasce dopo un periodo estremo di mainstream vissuto con i Sottotono. Cosa significhi vivere le pressioni a cui sei sottoposto quando il business della musica ti inghiotte, forse non è semplice da capire senza averlo vissuto sulla propria pelle. Ma il vero dissapore nasce poi quando il tuo pubblico ti abbandona perché non vai più di moda. La musica ha un significato più profondo. Non ti cerca solo quando su di te può guadagnarci qualcosa. Vive fuori dal tempo, esprime concetti che toccano l’animo umano e sono attuali quanto ancora oggi lo è Socrate. Questo album nasce dall’incontro con Tesmo, che ha prodotto tutti i beats, il suo suono grezzo è perfetto per l’animo che spinge questo progetto. Una dura critica verso la società, che altro non è che lo specchio dello spirito umano. Uno, Nessuno, Centomila, questo siamo. Una profonda ricerca rivolta ai nostri più intimi desideri, chi siamo e chi vorremmo essere. Oggi la società vive una pandemia perché è globalmente colpita dalla stessa malattia. Ritrovare se stessi è la chiave verso una più sana civiltà del futuro. Schiavitù e colonizzazione sono termini che non appartengono al passato e forse in altre epoche erano velate come lo sono oggi. Quando Yoshi prende la parola ne nasce la critica più schietta e cruda della realtà in cui siamo immersi. Ora è il momento di agire, cambiare, crescere.”

Bio

Tormento alias Massimiliano Cellamaro è un rapper e produttore discografico italiano.

Fra i primi cultori del rap in Italia, per primo ha portato il genere in televisione nel corso degli anni ‘90 insieme ai Sottotono. Con il singolo La mia coccinella apre un’opportunità nel mercato italiano che ancora non esisteva. Tormento è una figura amata e rispettata non solo nell’ambiente del rap, ma in tutta la musica italiana, che vede in lui il fondatore e l’innovatore di un genere musicale troppo spesso vittima dei propri dettami. È un riferimento tuttora fondamentale per le nuove generazioni del rap e della trap, ed ha contribuito alla crescita di molti artisti di questo genere. Senza dimenticare il filo che lo lega ad artisti come Tiziano Ferro, che ha prestato la sua voce come corista durante un tour dei Sottotono, e che lo ha poi voluto come unico featuring maschile all’interno del proprio album Il mestiere della vita.

La capacità di incarnare alla perfezione tutti gli stereotipi del rapper d’oltreoceano, alternata alla sua vocazione da cantante e soul man, hanno reso Tormento popolare e amato da due generazioni diverse.

Il 2019 è stato un anno magico che lo ha visto a febbraio ospite di Livio Cori al Festival di Sanremo, al fianco di Big Fish. Ad aprile pubblica il brano Acqua su Marte con J-Ax e insieme conquistano i primi posti delle classifiche di air-play radiofonico. La produzione musicale è affidata ad SDJM, un team che di lì a poco raggiungerà un successo mondiale grazie al progetto Meduza. Con loro firma anche il nuovo singolo 2 Gocce di Vodka a settembre e il brano Per quel che ne so a dicembre, che vanta la collaborazione dei Tiromancino. Lo stesso anno partecipa all’album di Benji e Fede nella traccia Tra lo stomaco e lo sterno e partecipa con Big Fish al remix di Sembro Matto di Max Pezzali.

Il duo Sottotono, durante questo anno di riavvicinamento, sente ancora viva l’intesa che da sempre li lega. E nel marzo del 2020, durante una puntata di EPCC come ospiti di Alessandro Cattelan, svelano di essere al lavoro su un progetto che finalmente li rivede insieme. Il 2021 sarà un anno ricco di sorprese per i fan legati da sempre ai Sottotono.