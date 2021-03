Sta per arrivare “Tribù urbana” di Ermal Meta

In uscita il 12 marzo su tutte le piattaforme digitali “Tribù urbana”, il nuovo album di Ermal Meta scritto a quattro mani con Roberto Cardelli

Uscirà il 12 marzo il nuovo album di Ermal Meta. Quarto lavoro di studio del cantautore, che quest’anno è tornato al Festival di Sanremo con il brano ‘Un milione di cose da dirti’, è una “semplicissima canzone d’amore”, come l’ha definita lo stesso artista.

Il singolo, scritto dallo stesso Ermal con Roberto Cardelli, è proprio uno degli undici inediti del disco. Cosa aspettarsi da ‘Tribù urbana’? Un disco attuale con una grande certezza: “In questi tempi sparpagliati- ha aggiunto Ermal Meta come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it) – ciò che mi ha dato il coraggio di continuare a sognare è la consapevolezza che la forza risiede nell’insieme. Non è felicità se non si condivide, non è divertente se non ridi con qualcuno, non è amore se non puoi dirlo”.