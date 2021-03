“Loop” è il nuovo singolo del milanese Pit

L’artista milanese Pit online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Loop”, un brano caldo, coloratissimo e luminoso

In LOOP, il nuovo singolo dell’artista milanese Pit, il messaggio è “non dire mai basta a quello che ci piace”, a fare nostra ogni “fissazione” sana e necessaria, per perdere tempo soltanto con ciò che ci fa bene.

Fra gli estremi di un ingombrante bassone distorto e di una irresistibile melodia acuta e pulita il nuovo singolo di Pit è al solito caldo e coloratissimo, luminoso come una lampadina che sta per spezzarsi. Una voce effettata all’inizio del brano dice: “Tu con gli altri non hai in comune niente, fissi solo quello che ti piace“, un mantra che al primo ascolto è quasi incomprensibile ma rimettendo (appunto in loop) il brano diventa sempre più chiaro.

Quando i pensieri negativi ci assalgono (“Spero non anneghi in alluvione – Quando un mare di pressioni è su di te”) rendendoci ciechi rispetto a ciò che può aiutarci entra in gioco l’idea che sia soltanto una questione di visione, di punti di vista. Come una notte a primo acchito senza stelle ma in cui occorre soltanto abituare gli occhi al buio completo per poterne vedere (“Di notte mi fisso – E le cose che mi piacciono – Sono miliardi“) e all’improvviso sono una moltitudine, luminosa, quasi accecante.

