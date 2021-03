Infarto miocardico acuto: legame tra cervello e cuore

Con la tecnica dell’imaging scoperto un legame diretto tra stress cerebrale e instabilità di placca nell’infarto miocardico acuto

Per la prima volta, mediante imaging, un gruppo di ricercatori ha dimostrato in modo prospettico un legame meccanicistico tra l’attività emotiva cerebrale e il cuore in individui con infarto miocardico acuto (IMA), come riportato nei risultati di uno studio pubblicato sull’ “European Heart Journal”.

Indagini eseguite mediante (18F-FDG) PET/CT

Attraverso indagini eseguite con 18F-fluorodeossiglucosio (18F-FDG) PET/CT imaging su pazienti con IMA, gli studiosi, guidati da Dong Oh Kang, del Korea University Guro Hospital di Seul. hanno scoperto che l’attività dell’amigdala cerebrale, l’infiammazione dell’arteria carotidea e l’ematopoiesi dei macrofagi erano tutte migliorate contemporaneamente e significativamente più attive di quelle del gruppo di controllo.

L’attività dell’amigdala, come marcatore di stress emotivo, è anche ben correlata con le misurazioni psicologiche dello stress emotivo cronico e dei sintomi depressivi presenti nei pazienti con IMA.

«Questi risultati sollevano la possibilità che l’attività neurobiologica associata allo stress sia collegata all’instabilità acuta della placca aterosclerotica attraverso l’attività aumentata dei macrofagi e potrebbe essere un potenziale bersaglio terapeutico per l’infiammazione della placca nell’AMI» scrivono Kang e colleghi.

Variata l’infiammazione carotidea e l’attività nell’amigdala e nel midollo osseo

La 18F-FDG-PET/CT è stata eseguita entro 45 giorni dall’AMI (media, 21 giorni) in 45 pazienti (età media, 60 anni) e in 17 soggetti di controllo abbinati per età.

Il gruppo di controllo comprendeva individui senza malattia coronarica significativa arruolati da un pool di pazienti clinicamente stabili sottoposti a valutazione diagnostica per dolore toracico (angina pectoris).

In 10 pazienti del gruppo con IMA, l’imaging 18F-FDG-PET/CT è stato eseguito dopo 6 mesi per studiare i cambiamenti nel tempo. A quel punto, l’attività dell’amigdala, l’infiammazione carotidea e l’attività del midollo osseo erano scese a livelli paragonabili ai soggetti di controllo.

Il 18F-FDG è da tempo il tracciante molecolare preferito nell’imaging PET/CT. È un analogo del glucosio che si accumula nelle cellule e nei tessuti in base al loro assorbimento di glucosio, che a sua volta è strettamente correlato con alcuni tipi di metabolismo tissutale.

Nel cuore, il 18F-FDG è stato usato come marcatore di infiammazione basato sull’osservazione che le cellule infiammatorie usano più glucosio rispetto alle cellule circostanti.

Dubbi sulla direzionalità dello stimolo

Lo studio si basa sul precedente lavoro svolto da Ahmed Tawakol, e dal suo team al Massachusetts General Hospital e alla Harvard Medical School di Boston. Il loro primo studio, pubblicato su “The Lancet” nel 2017, è stato retrospettivo e aveva testato i dati di imaging PET/CT multisistema in pazienti con coronaropatia stabile.

I ricercatori hanno proposto un percorso di come lo stress emotivo aumenti l’attività ematopoietica, il rilascio di macrofagi e aumenti l’infiammazione della placca.

Più recentemente, il suo team ha pubblicato uno studio che ha dimostrato come le persone con uno stato socio-economico inferiore (stimato utilizzando i codici postali) hanno maggiori probabilità di avere un aumento dell’attività dell’amigdala e una sovraregolazione dell’infiammazione arteriosa.

Commentando lo studio attuale, Tawakol ha detto che i risultati aumentano la comprensione della connessione cervello-cuore.

«Questo studio estende i risultati precedenti in quanto hanno anche mostrato un’associazione tra l’aumento dell’attività cerebrale e la gravità della malattia coronarica. È una scoperta interessante e rafforza l’insieme generale di associazioni tra l’attività nel cervello, in particolare le aree deputate allo stress nel cervello, e la patologia nel sistema coronarico», ha detto.

Ma come gli studi precedenti, questo ancora non stabilisce la causalità, ha detto. «Quello che dobbiamo davvero capire è la direzionalità. Sì, è stata mostrata un’alta attività neurobiologica legata allo stress nelle persone con IMA. Una spiegazione plausibile di questa osservazione è che lo stress ha innescato cambiamenti patologici, compresa la generazione di malattie aterosclerotiche ad alto rischio che preparano il campo per un infarto» ha detto.

«Tuttavia, potrebbe essere in alternativa che l’esperienza dell’IMA abbia portato a una maggiore attività neurobiologica associata allo stress?» si chiede.

Ci sono stati studi che hanno dimostrato che l’attività neurobiologica associata allo stress precede lo sviluppo della malattia coronarica ed è associata a misure di malattia preclinica, ha detto, ma è necessario un ulteriore studio di questo aspetto.

Le potenzialità di un metodo multisistema

Un modo per rispondere a questa domanda, secondo Marc R. Dweck, del Center for Cardiovascular Sciences della University of Edimburgo (UK), che ha scritto un editoriale di commento, è quello di immaginare i pazienti prima e dopo il prevedibile infarto miocardico iatrogeno indotto dall’ablazione alcolica del setto.

Dweck ha notato alcuni limiti dello studio attuale, tra cui un ritardo relativamente lungo tra l’evento indice e lo studio di imaging, durante il quale «gli effetti antinfiammatori di farmaci come le statine possono aver avuto un effetto».

Inoltre, i ricercatori non hanno indagato l’infiammazione cardiaca nel sito dell’infarto, «che potrebbe aver fornito ulteriori approfondimenti sulla direzione delle associazioni osservate», conclude. «Tuttavia, questo studio sottolinea il valore potenziale dell’imaging multisistema 18F-FDG-PET come metodo per interrogare l’associazione dell’infiammazione aterosclerotica con l’attività in altri sistemi di organi».

