Elite 5 si farà: arriva l’annuncio di Netflix

Le riprese di Élite 5, il teen drama ideato da Carlos Montero e Darío Madrona, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), inizieranno in questi giorni al centro produttivo di Netflix a Madrid. Ancora non è stata comunicata la data precisa di debutto. E’ comunque ipotizzabile che sarà in streaming sulla piattaforma non prima del 2022.

ELITE 5, IL VIDEO-ANNUNCIO