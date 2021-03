A giugno arriva Final Fantasy VII Remake Intergrade

Final Fantasy VII Remake Intergrade disponibile per Playstation 5 dal 10 giugno: sarà presente un episodio con Yuffie come personaggio principale

Square Enix ha annunciato l’arrivo di Final Fantasy VII Remake Intergrade per PlayStation 5. Disponibile dal 10 giugno 2021, il titolo sfrutta l’hardware di ultima generazione della console e include una vasta gamma di miglioramenti grafici e di gioco.

Inoltre, nel gioco sarà presente un nuovissimo episodio con Yuffie come personaggio principale. In questa avventura, il giocatore dovrà vestire i panni della ninja Yuffie Kisaragi e infiltrarsi nell'oscura Shinra Electric Power Company per rubare una potente materia e riportare gloria alla sua terra natale. A questo si aggiunge un set di nuovi personaggi e molteplici nuovi combattimenti.

I giocatori che hanno acquistato il videogioco per PS4 potranno usufruire di un aggiornamento gratuito per PS5.

Final Fantasy VII Remake Intergrade sarà disponibile in copie Standard Edition fisica e digitale, e come Digital Deluxe Edition scaricabile dal PlayStation Store.