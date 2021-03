Sindrome coronarica acuta: disparità di genere nelle cure

Esistono alcune differenze nel modo in cui le donne riportano i sintomi di una sindrome coronarica acuta (ACS) rispetto agli uomini, ma tali differenze non dovrebbero impedire diagnosi e trattamento tempestivi, secondo una revisione di esperti alla riunione virtuale “Going Back to the Heart of Cardiology”.

«Dobbiamo allontanarci dall’idea che i sintomi di un infarto del miocardio nelle donne siano atipici, perché le donne hanno anche sintomi tipici» ha dichiarato Martha Gulati, direttrice della Cardologia dell’Università dell’Arizona, a Phoenix.

Descrizione del dolore toracico sovrapponibile nei due sessi

Sebbene «le donne hanno maggiori probabilità di segnalare sintomi aggiuntivi», il dolore toracico «è praticamente uguale tra uomini e donne» quando presentano un ACS, secondo Gulati.

Ci sono diversi studi che lo hanno dimostrato, tra cui il “Variation in Recovery: Role of Gender on Outcomes of Young AMI patients” (VIRGO). Nello studio VIRGO, che ha esaminato la presentazione dei sintomi da ACS nei pazienti più giovani (età 18-55 anni), l’87% delle donne contro l’89,5% degli uomini ha presentato dolore toracico definito come dolore, pressione, senso di oppressione o disagio.

Anche tra coloro che riconoscono che più donne muoiono di malattie cardiovascolari (CVD) di qualsiasi altra causa, nulla sembra cancellare il pregiudizio che le donne in un Pronto Soccorso hanno meno probabilità degli uomini di avere un attacco di cuore. Circa 60 milioni di donne negli Stati Uniti hanno CVD, quindi nessuna minaccia impone un tributo più elevato in morbilità e mortalità.

In confronto, ci sono solo circa 3,5 milioni di donne con cancro al seno. Anche se questa è una delle principali cause di morbilità e mortalità nelle donne, è ridotta dalle CVD, secondo le statistiche citate da Gulati. Tuttavia, i dati mostrano che le donne ottengono cure inferiori secondo gli standard basati sulle linee guida.

«Dopo un infarto del miocardio, le donne rispetto agli uomini hanno meno probabilità di ottenere aspirina o beta-bloccanti entro 24 ore, di essere sottoposte a qualsiasi tipo di procedura invasiva e di soddisfare “il al palloncino” o ricevere qualsiasi terapia di riperfusione» ha detto Gulati. Per questo hanno una maggiore probabilità di andare incontro a morte, ha aggiunto.

Diagnosi a volte più complessa per la segnalazione di sintomi aggiuntivi

Nel setting dell’ACS, il problema non è che le donne non riescono a segnalare sintomi che dovrebbero portare i medici a prendere in considerazione una CVD, ma il fatto che segnalano sintomi aggiuntivi. Per il clinico meno incline a considerare la CVD nelle donne, in particolare nelle donne più giovani, c’è un rischio maggiore di scendere lungo il percorso diagnostico sbagliato. In altre parole, le donne segnalano sintomi coerenti con la CVD, «ma si tratta di sapere se le stiamo ascoltando» ha detto Gulati.

Nello studio VIRGO, il 61,9% delle donne contro il 54,8% degli uomini (P < 0,001) ha presentato tre o più sintomi oltre al dolore toracico, come sintomi epigastrici, disagio alle braccia o al collo o palpitazioni. Le donne avevano più probabilità degli uomini di attribuire i sintomi allo stress o all’ansia (20,9% contro 11,8%; P < 0,001), mentre meno probabilità di considerarli come il risultato di dolori muscolari (15,4% contro 21,2%; P =0,029).

Ci sono altre differenze di genere per ACS. Per esempio, le donne hanno più probabilità degli uomini di presentare ischemia senza ostruzione, ma Gulati ha sottolineato che la mancanza di ostruzione non è un motivo per ignorare il potenziale per una causa CV sottostante.

Persistenza della “sindrome di Yentl” e dell’ “approccio bikini”

«Le donne non dovrebbero avere bisogno di presentarsi esattamente come gli uomini per essere prese sul serio» ha detto, descrivendo la “sindrome di Yentl”. Una versione CV di questa sindrome è stata descritta per la prima volta 30 anni fa. Basato sul celebre film di una donna che cambia gli abiti per poter intraprendere studi ebraici, il termine coglie il fallimento sociale nell’adattare le cure alle donne che non presentano malattie allo stesso modo degli uomini.

Nel complesso, l’urgenza inadeguata di perseguire potenziali sintomi di ACS nelle donne è solo un’altra manifestazione dell'”approccio bikini alla salute delle donne”, secondo Gulati. Questo descrive l’attenzione sul seno e sul sistema riproduttivo a esclusione di altri organi e dell’anatomia. Gulati ha ipotizzato che questa potrebbe essere la ragione per cui i medici non hanno applicato le linee guida ACS alle donne con lo stesso rigore che applicano agli uomini.

Non si tratta certo di una questione nuova. Le richieste di migliorare l’assistenza CV nelle donne sono in aumento di volume da oltre 20 anni, ma il problema si è dimostrato persistente, secondo Gulati. Per esempio, ha osservato che gli stessi tipi di lacune nelle cure e nei risultati riportati in uno studio del registro del 2008 non erano molto cambiati in un articolo pubblicato 8 anni dopo.

La soluzione non è complessa, secondo Gulati. Nel Pronto Soccorso, i test diagnostici orientati alle linee guida dovrebbero essere offerti a qualsiasi uomo o donna, comprese le donne più giovani, che presentano dolore toracico, ignorando i pregiudizi di genere che minacciano un’interpretazione errata della storia e dei sintomi del paziente.

Una volta diagnosticata la CVD con la massima tempestività nelle donne come negli uomini, ci si aspetterebbe che l’intervento diretto alle linee guida riduca il divario di genere nei risultati. «L’applicazione di protocolli standardizzati sarà d’aiuto allo stesso modo per le donne come per gli uomini» ha concluso Gulati.