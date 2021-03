Samaritano su YouTube con il nuovo videoclip

Online su YouTube il videoclip di “Adesso con chi stai?”, brano del cantante e musicista siciliano Samaritano che duetta con Mario Venuti

Online il videoclip di “Adesso con chi stai?” (GUARDA QUI), brano del cantante e musicista siciliano Samaritano con il featuring Mario Venuti (distribuito da Artist First).

La memoria, la rievocazione nostalgica di un passato, di un atteggiamento verso la vita che non c’è più e che si vorrebbe che tornasse. Sono questi gli ingredienti principali del videoclip scritto e diretto da Roberto Mezzatesta (da un’idea di Salvatore Samaritano e Sonia Bua) e realizzato dallo Studio Fabio Riccobono: “il protagonista è un uomo seduto alla scrivania di casa, tra un caffè e i files di lavoro sul portatile, sfogliati con noia – racconta Samaritano -. Nella stessa stanza irrompe un mimo, un clown muto, ad incarnare la bellezza senza voce dei ricordi, le immagini e i movimenti del passato che si materializzano dapprima fuori da una vecchia valigia poggiata sul tavolo dell’inconscio, ricordi non percepiti, non visti dal protagonista ma in qualche modo già presenti e pronti ad affiorare. E non visto è anche il clown, rappresentazione di quel sé profondo che vorrebbe in tutti i modi tornare alla luce, e che fa di tutto per farsi notare. E così i ricordi escono da una valigia e si presentano; capriole, oggetti, suoni e rumori sempre più invadenti sembrano non avere nessun effetto sul protagonista, e invece…”

Il singolo, attualmente in rotazione radiofonica e disponibile in digitale (ASCOLTA QUI), è tratto dal nuovo album “Convergenze” (in uscita per la fine del 2021) nuovo progetto discografico, co-prodotto artisticamente con Roberto Mezzatesta (piano, tastiere, synth e arrangiamenti) in cui Samaritano (voce) rinnova e rigenera in chiave pop-jazz brani che hanno fatto la storia della canzone d’autore italiana, duettando con Mario Venuti, Nino Buonocore, Bungaro, Mariella Nava, Pierdavide Carone, Vittorio De Scalzi dei New Trolls, Gianni Donzelli degli Audio2, Mimmo Cavallo, Lello Analfino dei Tinturia, Rosario Di Bella, Cirrone.

“L’intento è stato quello di rendere un autentico omaggio agli autori di brani storici e di rinnovarne la bellezza intrinseca, conservandone l’essenza – racconta l’artista siciliano -. Mario Venuti – autore di “Adesso con chi stai?”, pubblicato nell’album “Mai come ieri” del 1998 – è stato il primo a lasciarsi “contaminare” e il suo commento dopo l’ascolto della demo è stato che in questa chiave non l’aveva mai pensata”.

L’album sarà composto da 12 brani, di cui sette cantanti in duo con l’autore originale. Ecco la tracklist completa: Caffè nero bollente (con Mimmo Cavallo), Felicità (con Pierdavide Carone), Rosanna (con Nino Buonocore), 29 settembre (con Gianni Donzelli degli Audio 2), A chi mi sa dare musica (con Lello Analfino Tinturia), Adesso con chi stai? (con Mario Venuti), Solo un gigolò (con Cirrone), Il gioco delle parti (con Mariella Nava), La casa del pazzo (con Rosario Di Bella), Guardastelle (con Bungaro), Lontano Lontano (con Vittorio De Scalzi New Trolls), Guarda che luna (Ruggero Mascellino). Al disco hanno partecipato i musicisti: Antonio Anastasi (batteria), Fulvio Buccafusco (basso e contrabbasso), Orazio Maugeri, sax tenore, sax soprano; Alessandra Fenech, violino; Alessandro Presti, tromba; Emilio Garofalo, chitarra acustica; Ruggiero Mascellino, fisarmonica; Riccardo Botta, viola; Alessandro Bavetta, violino; James Hutchings, violino.

BIOGRAFIA

Nato a Palermo il 17 dicembre 1969, Samaritano (pseudonimo di Salvatore Samaritano) è un cantautore, musicista, interprete, architetto e docente di arte. Dopo aver fatto parte del gruppo “Time Out”, con il quale partecipa al San Vito Jazz Festival (1990), riceve gli apprezzamenti di un grande jazzista come Enzo Randisi e intraprende un sodalizio artistico con la cantautrice siciliana Aida Satta Flores, con la quale scrive (a quattro mani) un considerevole numero di canzoni e collabora come corista. Nel 1992 collabora alla scrittura e composizione del primo album della cantautrice palermitana, prodotto, arrangiato e suonato dai Nomadi (“Il profumo dei limoni”, etichetta Nomadi distribuito CGD). Nel 1993 è finalista regionale al Concorso “Sanremo famosi”. Nel 1994 Vince il Concorso “Sanremo Nuovi Talenti”, guadagnando la pubblicazione di un album in rotazione sulle radio nazionali e posto all’attenzione della commissione organizzatrice del quarantacinquesimo Festival di Sanremo. L’etichetta “Sanremo Music and Show” presenta il cantautore alle selezioni in corso per “Sanremo Giovani” nell’ambito delle quali Samaritano sfiora l’approdo al Festival della Canzone Italiana fermandosi solo alle finali. Nel 1996 inizia un sodalizio artistico con Mimmo Cavallo, con il quale collabora come corista. Dal 1997 al 2015, insieme con il chitarrista ed amico Alberto Di Marzo e con l’amico cantante Alessandro Pantano, si esibisce in giro per tutta la Sicilia. Durante gli stessi anni persegue un altro sogno, laureandosi nella Facoltà di Architettura presso l’Università degli Studi di Palermo ed intraprendendo, così, la carriera di architetto. Dal 2015 è architetto CF style, scrive, progetta e pubblica per la rivista “CASAfacile” (Mondadori). Nel 2000 raggiunge un terzo obiettivo abilitandosi all’insegnamento per la scuola secondaria di primo e secondo grado, specializzandosi nel sostegno e grazie al quale ottiene l’immissione in ruolo nel 2010. “Convergenze” è il suo primo album ufficiale, anticipato dall’uscita di un primo singolo (“Adesso con chi stai?” – Samaritano feat. Mario Venuti) prevista l’11 dicembre 2020 distribuito da Artist First.

LINK

Facebook: https://www.facebook.com/samaritanoofficial

Instagram: https://www.instagram.com/salvatore.samaritano/

Twitter: https://twitter.com/s_samaritano

Apple Music: https://music.apple.com/it/album/adesso-con-chi-stai-feat-mario-venuti-single/1540804082