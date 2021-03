Premio Ivan Bonfanti: aperto il nuovo bando

Premio Ivan Bonfanti edizione 2021, aperto il nuovo bando: per partecipare al concorso giornalistico c’è tempo fino al 23 aprile

A tredici anni dalla sua scomparsa, l’associazione “Ivan Bonfanti” e l’Associazione Stampa Romana promuovono la XII edizione del premio giornalistico in memoria di Ivan Bonfanti, giornalista e inviato di guerra mancato nel luglio 2008 a soli 37 anni. Il premio nasce per valorizzare giovani giornalisti professionisti, pubblicisti ed emergenti. Il concorso vuole premiare servizi giornalistici che abbiano raccontato (attraverso quotidiani, periodici, testate giornalistiche on-line) conflitti internazionali, processi di pace, sviluppo sostenibile, incontro tra i popoli, ambientalismo e la convivenza tra esseri umani e animali. Gli articoli dovranno essere scritti ed eventualmente (ma non necessariamente) multimediali. Non verranno presi in considerazione servizi esclusivamente video, radiofonici o fotografici. La partecipazione è riservata a giornalisti professionisti, pubblicisti, free lance, praticanti e allievi delle scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine, che non abbiamo ancora compiuto 40 anni al 1 gennaio 2021. La domanda di partecipazione deve pervenire via mail entro e non oltre la mezzanotte del 23 aprile 2021 alla segreteria di Stampa Romana (info@stamparomana.it) con la seguente dicitura: “Premio giornalistico Ivan Bonfanti”. Una copia telematica del materiale, unita alla domanda di partecipazione, deve pervenire entro lo stesso giorno e alla stessa ora all’indirizzo associazioneivanbonfanti@gmail.com

Bonfanti amava il giornalismo sul campo. Lontano dalla scrivania e dalle comodità dell’ufficio, ha scritto intensi reportage da Gerusalemme, Gaza, Ramallah, Kabul, Romania, Macedonia, Egitto. Coltivava la passione per il Medio Oriente, l’ambientalismo, gli animali. Sognava un giornalismo libero dalla faziosità e dalla ideologia. Ha promosso la prima rubrica interamente animalista mai apparsa su un quotidiano nazionale, Liberazione animale. Per chi volesse conoscerlo meglio, consultare il sito www.associazioneivanbonfanti.org.