Obiettivo Terra: nuovi premi extra-concorso

Obiettivo Terra 2021: iscrizioni fino al 21 marzo. Nuovi premi extra-concorso: weekend in agriturismo alla menzione “Paesaggio Agricolo” e buono voucher da Pixcube.it

La 12° edizione del concorso fotografico “Obiettivo Terra”, promosso da Fondazione UniVerde e Società Geografica Italiana Onlus con la main partnership di Cobat e con Bluarancio in qualità di digital partner, si concluderà con la cerimonia di premiazione del 22 aprile 2021 a Roma per celebrare la 51a Giornata Mondiale della Terra. All’autore dello scatto vincente sarà riconosciuto un premio del valore di 1.000 € (mille euro), una targa e la copertina della pubblicazione 2021.

I fotoamatori hanno tempo fino al 21 marzo 2021 per partecipare al contest, inviando un’immagine a colori scattata in un Parco Nazionale, Regionale, Interregionale, in un’Area Marina Protetta o in una Riserva Statale o Regionale. La partecipazione è totalmente gratuita, basterà registrarsi sul portale https://www.obiettivoterra.eu/ e caricare una fotografia a colori, secondo le caratteristiche tecniche previste dal regolamento del concorso.

In occasione della cerimonia di premiazione del 22 aprile, oltre al primo premio “Mother Earth Day” e alle vincitrici delle Menzioni e Menzioni Speciali, saranno conferiti due premi extra-concorso.

Lo scatto vincitore della Menzione “Paesaggio Agricolo – 2021 Anno internazionale della frutta e della verdura” vincerà un week end presso l’Agriturismo Tenuta Chianchizza di Monopoli (BA) offerto da Terranostra Puglia. L’agriturismo fa parte della rete di Campagna Amica: mercati a Km0, delle aziende agricole, degli agriturismi e delle fattorie che sostengono l’agricoltura sostenibile e il cibo di qualità. La foto vincitrice della suddetta menzione sarà premiata dal Direttore Generale di Campagna Amica, Carmelo Troccoli.

L’Anno internazionale della frutta e della verdura 2021, proclamato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, intende sensibilizzare l’opinione pubblica in merito al ruolo importante che la frutta e la verdura rivestono per l’alimentazione umana, la sicurezza alimentare e la salute in generale, un appello a migliorare la produzione e a renderla più sana e sostenibile attraverso l’innovazione e la tecnologia, nonché a ridurre le perdite e gli sprechi.

Premio “Pixcube_it” alla prima classificata. Sarà donato un buono voucher speciale messo in palio dal network Pixcube.it per un viaggio-workshop-reportage a scelta tra i molti e prossimi eventi che si tengono nei parchi naturali d’Italia, disponibili online su Pixcube.it. I workshop sono pensati per vivere e scoprire i territori immersi in un contesto naturalistico di primissimo livello, i partecipanti saranno guidati nelle aree protette selezionate dalle guide del parco. Esperienze responsabili, attente all’ambiente, nel rispetto dei luoghi visitati. Per valorizzare culture e territori, verranno proposti esercizi conoscitivi e fotografici, al fine di risaltare i tratti unici della biodiversità, intesa come la varietà di organismi, piante, animali ed ecosistemi legati l’uno all’altro, indispensabili al mantenimento dell’equilibrio di Madre Terra.

Oltre al primo premio e alla menzione Paesaggio Agricolo si ricorda che saranno premiate anche le seguenti Menzioni: Alberi e foreste; Animali; Area costiera; Fiumi e laghi; Patrimonio geologico; Turismo sostenibile e Menzioni speciali: Borghi (alla più bella foto di un borgo all’interno di un’Area Protetta, in collaborazione con l’Associazione “I borghi più belli d’Italia”); Obiettivo Mare (alla migliore foto subacquea scattata in un’Area Marina Protetta, in collaborazione con Marevivo); Obiettivo Roma (alla più bella foto scattata nelle Aree Protette della Città Metropolitana di Roma Capitale); Parchi dal cielo (alla più bella foto scattata con un drone nelle Aree Protette per celebrare il 2021 Anno internazionale dell’economia creativa per lo sviluppo sostenibile, in collaborazione con Cobat. Premio conferito solo a chi è in possesso delle necessarie autorizzazioni e per fini di monitoraggio, tutela e conservazione della biodiversità).

È istituito, inoltre, il Premio “Parco inclusivo 2021”, in collaborazione con FIABA Onlus e Federparchi, all’Area Protetta che si sia maggiormente distinta per favorire l’accessibilità e la fruibilità per le persone con disabilità e a ridotta mobilità.

“Obiettivo Terra” 2021 è dedicato alla difesa e alla valorizzazione del patrimonio ambientale, del paesaggio, dei borghi, delle peculiarità e delle tradizioni enogastronomiche, agricole, artigianali, storico-culturali e sociali dei Parchi Nazionali, Regionali, Interregionali, delle Aree Marine Protette, delle Riserve Statali e Regionali. Obiettivo del contest fotografico è quello di promuovere la diffusione di un modello di turismo ecosostenibile e responsabile.

Regolamento e risultati su:

www.obiettivoterra.eu, www.fondazioneuniverde.it, www.societageografica.it