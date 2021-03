Kid Gamma online con il nuovo brano “Mezz’ora”

Sulle piattaforme digitali e in radio “MEZZ’ORA” il nuovo singolo del cantante e beatmaker (classe 2002) Kid Gamma

In digitale e in radio “MEZZ’ORA” il nuovo singolo di Kid Gamma (CLICCA QUI per ascoltare ), cantante e beatmaker classe 2002. il brano dalle sonorità elettro-pop con influenze soul e r’n’b’, è la descrizione di un’attesa: “si può restare in attesa di un amore, di un consiglio, di un gesto o anche semplicemente di una risposta che però può decidere la direzione che prenderà la nostra esistenza. L’attesa di qualcosa può amplificarne il desiderio. Aspettando possono crescere le aspettative, la voglia di mettersi in gioco e tutte le speranze per il futuro che presto o tardi realizzerà i nostri sogni più intimi”, racconta Kid Gamma.

BIOGRAFIA

Gabriele Gallo, in arte Kid Gamma, cantante e beatmaker classe 2002, nato a Palermo. Dall’età di quattro anni si dedica agli studi del pianoforte, in seguito frequenta il conservatorio V. Bellini. Nel luglio 2012 è risultato vincitore della Young Talent Special Mention all’International Ibla Competition e nel maggio 2013 ha debuttato alla prestigiosa Carnegie Hall di New York e alla New York University, ricevendo consenso unanime e l’Audience Award, a soli undici anni ha debuttato al Teatro Politeama di Palermo come solista accompagnato dall’orchestra sinfonica siciliana. Dal 2016 si dedica alla produzione di musica elettronica, facendosi notare nella sua città sin da subito per le sue sonorità ricercate. Nel 2018 fonda un collettivo artistico che comprende diverse forme d’arte che spaziano dalla produzione/voce al graphic design/fotografia e video: MOP. Dalla fine di settembre 2020 entra a far parte del roster e management di GoMad Concerti ed il 30 Ottobre 2020 esce IPHONE il suo primo singolo, con riscontri positivi da media e pubblico. A febbraio 2021 è in programma l’uscita di Mezz’Ora, un brano che identificherà ancor di più il progetto musicale di Kid Gamma.

Link social

Spotify: https://open.spotify.com/artist/6JXpaIS9QQQlZSWfbWDWx1

Website: https://www.kidgamma.com/

Instagram: https://www.instagram.com/gamma.mop/