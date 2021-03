Farmaci per la IPB possono proteggere dal Parkinson

Alcuni farmaci utilizzati per trattare la IPB, l’iperplasia prostatica benigna, possono fornire neuroprotezione e ritardare o prevenire l’insorgenza del Parkinson

Alcuni farmaci attualmente utilizzati per trattare l’iperplasia prostatica benigna (IPB) possono fornire neuroprotezione e ritardare o prevenire l’insorgenza della malattia di Parkinson (PD), secondo una nuova ricerca pubblicata su “JAMA Neurology”. In particolare, il trattamento dell’IPB con terazosina, doxazosina o alfuzosina, che migliorano la glicolisi, è stato associato a un rischio inferiore di sviluppare PD rispetto ai pazienti che assumono un farmaco usato per la stessa indicazione, la tamsulosina, che non influisce sulla glicolisi.

«Se prescrivere a qualcuno terazosina o farmaci simili riduce davvero il rischio di malattie, questi risultati potrebbero avere implicazioni cliniche significative per i neurologi» sostengono gli autori, guidati da Jacob E. Simmering, docente di Medicina Interna presso l’Università dell’Iowa a Iowa City.

Ci sono pochi trattamenti neuroprotettivi affidabili per il PD, aggiungono. «Siamo in grado di gestire alcuni dei sintomi, ma non possiamo impedire che la malattia progredisca. Se uno studio randomizzato trova lo stesso risultato, questo fornirà una nuova opzione per rallentare la progressione del PD» scrivono Simmering e colleghi.

La patogenesi del PD è eterogenea, tuttavia, e non tutti i pazienti possono beneficiare di farmaci che migliorano la glicolisi, rilevano peraltro gli investigatori. Saranno necessarie ricerche future per identificare i potenziali candidati a questo trattamento e chiarire gli effetti di questi farmaci, sottolineano.

Agenti che aumentano la glicolisi e il metabolismo energetico

Il principale fattore di rischio per il PD è l’età, che è associata a un metabolismo energetico compromesso. La glicolisi è diminuita tra i pazienti con PD, ma il metabolismo energetico compromesso non è stato ampiamente studiato come fattore patogeno nella malattia, scrivono gli autori.

Gli studi hanno indicato che la terazosina aumenta l’attività di un enzima importante nella glicolisi. Doxazosina e alfuzosina hanno un meccanismo d’azione simile e migliorano il metabolismo energetico. La tamsulosina, un farmaco strutturalmente non correlato, ha lo stesso meccanismo d’azione degli altri tre farmaci, ma non migliora il metabolismo energetico.

In questo studio, i ricercatori hanno valutato l’ipotesi che i pazienti che hanno ricevuto un trattamento con terazosina, doxazosina o alfuzosina avrebbero un rischio inferiore di sviluppare il PD rispetto ai pazienti che hanno ricevuto tamsulosina.

A tal fine, hanno utilizzato i dati sull’utilizzo dell’assistenza sanitaria provenienti dalla Danimarca e dagli Stati Uniti, tra cui il Registro nazionale danese delle prescrizioni, il Registro nazionale danese dei pazienti, il sistema danese di registrazione civile e il database Truven Health Analytics MarketScan.

I ricercatori hanno consultato i registri cercando i pazienti che avevano ricevuto e utilizzato le prescrizioni per uno dei quattro farmaci di interesse. Hanno escluso tutti i pazienti che hanno sviluppato il PD entro 1 anno dall’inizio dell’uso dei farmaci. Poiché l’uso di questi farmaci è raro tra le donne, hanno incluso solo gli uomini nella loro analisi.

Effetti benefici dipendenti dal tempo e dal numero di prescrizioni

Hanno esaminato i risultati dei pazienti a partire da un anno dopo l’inizio del trattamento. Era inoltre necessario che i pazienti avessero fatto uso di almeno due prescrizioni prima dell’inizio del follow-up. I pazienti che passavano dalla tamsulosina a uno qualsiasi degli altri farmaci, o viceversa, sono stati esclusi dall’analisi.

Il team ha utilizzato l’abbinamento in base al punteggio di propensione per garantire che i pazienti nei gruppi tamsulosina e terazosina/doxazosina/alfuzosina fossero simili in termini di altri potenziali fattori di rischio. L’outcome primario era lo sviluppo di PD.

Hanno identificato 52.365 coppie con punteggio di propensione nei registri danesi e 94.883 coppie nel database Truven. L’età media era di 67,9 anni nei registri danesi e di 63,8 anni nella banca dati Truven, e il follow-up era rispettivamente di circa 5 anni e 3 anni. Le covariate di base erano ben bilanciate tra le coorti.

Tra i pazienti danesi, coloro che hanno assunto terazosina, doxazosina o alfuzosina avevano un rischio inferiore di sviluppare il PD rispetto a coloro che hanno assunto tamsulosina (HR, 0,88). Allo stesso modo, i pazienti del database Truven che hanno assunto terazosina, doxazosina o alfuzosina avevano un rischio inferiore di sviluppare il PD rispetto a coloro che hanno assunto tamsulosina (HR, 0,63).

In entrambe le coorti, il rischio per PD tra i pazienti che hanno ricevuto terazosina, doxazosina o alfuzosina, rispetto a quelli che hanno ricevuto tamsulosina, è diminuito con un numero crescente di prescrizioni compilate.

Il trattamento a lungo termine con uno dei tre farmaci che migliorano la glicolisi è stato associato a una maggiore riduzione del rischio nelle coorti danesi (HR, 0,79) e Truven (HR, 0,46), rispetto a tamsulosina.

Possibili limiti e prospettive future

Le differenze nelle definizioni dei casi, che possono riflettere il modo in cui è stato gestito il PD, complicano i confronti tra le coorti danese e Truven, ha detto Simmering. Un’altra sfida è l’origine dei dati.

«Il set di dati Truven è derivato da richieste di risarcimento da parte di persone con assicurazione privata o piani supplementari Medicare» viene chiarito. «Questo gruppo è piuttosto grande ma potrebbe non essere rappresentativo di tutti gli Stati Uniti».

La banca dati danese, tuttavia, comprende tutti i residenti in Danimarca. Solo le persone che hanno lasciato il paese sono state perse a causa del follow-up. I risultati supportano l’ipotesi che l’aumento dell’energia nelle cellule rallenti la progressione della malattia, ha aggiunto Simmering.

«Ci sono alcune condizioni, per lo più disturbi del sonno REM, che sono associate alla futura diagnosi del PD. Al momento, non abbiamo nulla da offrire alle persone ad alto rischio di PD che possa prevenire la malattia. Se uno studio controllato scoprisse che la terazosina rallenta o previene il PD, avremmo qualcosa di veramente protettivo da offrire a questi pazienti» concludono gli autori.

