Daria Huber online con “Viaggi della mente”

È disponibile in streaming e digital download(Trident Music/Polydor) il nuovo singolo dinasce in una monotona giornata di lockdown, tra una video lezione e l’altra e qualche nota appena accennata al pianoforte. Giovanissima e talentuosa, Daria ha vissuto a quel pianoforte un sogno a occhi aperti per sfuggire alla realtà e creare un brano che conduce l’ascoltatore in un viaggio immaginifico verso una vita diversa. Un inno alla positività, un invito a guardare le cose da nuove prospettive, vivendo in un luogo in cui non esiste il disturbo e ognuno è libero di vivere semplicemente com’è.

«La cosa più bella nel processo di creazione di questo brano è stato proprio insegnare a me stessa come la felicità risieda nelle piccole cose. Concentrarsi solo sugli aspetti negativi della vita è quasi un atto di auto-sabotaggio a cui non mi voglio arrendere. È stato un po’ come cliccare il tasto “reset” sul mio modo di pensare.»

Viaggi della Mente è interamente composto da Daria Huber, testo e musica, con la produzione artistica di Beppe Stanco. Un ringraziamento speciale è rivolto dall’artista anche a Agostino Mennella e Massimo Abbruzzese che l’hanno supportata.

