Blockchain e fantacalcio: nuovo round per Sorare

Nuovo round da 40 mln di euro per Sorare, la startup di fantacalcio con blockchain: tra gli investitori anche i grandi campioni come Griezmann e Piqué

Sorare, la startup per giocare al fantacalcio con la blockchain, chiude un nuovo round di finanziamento da 40 milioni di euro. Il round è stato guidato da Benchmark, con ulteriori finanziamenti da Accel e altri business angels, tra cui il co-fondatore di Reddit, Alexis Ohanian, il CEO Gary Vaynerchuck e l’attaccante dell’FC Barcelona Antoine Griezmann.

Con questa operazione, Sorare entra nel portafoglio Benchmark e Accel tra le aziende tecnologiche insieme a Twitter, Snap, Instagram e Spotify. Non solo. L’investimento segna anche un’altra importante novità: dopo André Schürrle e Gerard Piqué, tra i calciatori che scelgono di investire nella start up, arriva anche il giocatore del Barcellona Antoine Griezmann.

Quest’ultimo finanziamento porta la startup a un totale di 50 milioni di euro. Il capitale verrà utilizzato per favorire la crescita della community, accelerare l’assunzione di un team di livello mondiale e lanciare l’applicazione mobile del sito.

Oggetti da collezione virtuali ma incredibilmente reali

Il calcio è un comune denominatore per oltre 4 miliardi di persone in tutto il mondo, ma oggi, con le restrizioni dovute alla pandemia, i tifosi si sentono più lontani dal gioco che amano. A colmare le distanze, corre in aiuto la dimensione online. Ecco allora che le card sportive virtuali collezionabili permettono ai fan di mantenere viva la passione per il gioco. Con Sorare, è possibile sperimentare online un mondo completamente nuovo di giocare al fantacalcio: la missione della startup è costruire “il gioco nel gioco” e offrire ai fan una nuova piattaforma per celebrare, condividere e possedere la loro passione calcistica. Con lo scambio delle carte digitali collezionabili, Sorare sta progettando un’esperienza collettiva di fantacalcio grazie alla quale poter gestire i propri giocatori preferiti e utilizzare la passione per guadagnare premi. Chiunque, ovunque, può connettersi su Sorare per partecipare a un campionato di calcio virtuale davvero unico.

Il boom di Sorare: +52% ogni mese

La società, nata nel 2018, oggi è presente in 120 paesi nel mondo e ha registrato una crescita esponenziale del 52% mese su mese solo nell’ultimo anno, passando da 50.000 euro di carte scambiate sulla piattaforma a gennaio 2020 ai 3,5 milioni di gennaio 2021.

Le più grandi squadre del mondo hanno stabilito rapporti di licenza con Sorare lanciando le carte digitali dei loro campioni sulla piattaforma e contribuendo attivamente alla crescita del gioco. Sono oltre 130 le partnership attivate, fra le squadre che aderiscono al campionato virtuale di Sorare anche Liverpool, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Real Madrid, a cui si aggiungono Juventus, Lazio, Roma, Napoli e Inter per l’Italia. Oggi Sorare è la prima piattaforma digitale per giocare e collezionare carte digitali dei primi cinque campionati europei. L’ambizione della società è quella di entrare a far parte dei primi 20 campionati di calcio a livello globale. Questa esperienza di gioco di nuova generazione consente alle leghe e ai club di espandere il proprio marchio internazionale, raggiungendo un pubblico nuovo e di aumentare la propria fanbase. Sorare sta aprendo un nuovo mercato tracciabile e sostenibile per i football club di tutto il mondo.

La nuova frontiera consumer della tecnologia blockchain

Le carte da collezione di Sorare sono supportate dalla tecnologia blockchain per fornire trasparenza e tracciabilità. La blockchain Ethereum dà la possibilità, infatti, di collezionare le carte online creando rarità digitale grazie ai “token non fungibili” (NFT). La nuova tecnologia rende sicura la passione dei fan e crea un nuovo livello di fiducia e libertà per i giocatori che possono scambiare liberamente le loro risorse su internet.

Nicolas Julia, CEO di Sorare ha spiegato: “Sorare è nata dal nostro amore per il calcio. Stiamo costruendo un’esperienza di gioco alimentata dalla passione, attraverso la quale i fan possono connettersi con l’esperienza sportiva e con una comunità globale. Su Sorare, gli utenti possono davvero possedere il gioco. Oggi è un momento di svolta – sia per Sorare come azienda che per la nostra community – che ci permetterà di aprirci a nuovi mercati e migliorare radicalmente il nostro prodotto per costruire “il gioco dentro il gioco””.

Peter Fenton, General Partner di Benchmark, ha commentato: “Siamo entusiasti di aver guidato questo round di investimenti per Sorare. L’azienda sta ridefinendo il modo in cui il mondo pensa agli oggetti da collezione del calcio. Stanno progettando un’esperienza basata su passione, connessione e proprietà nei giochi aperti. La loro crescita esplosiva e l’appassionata community di utenti rafforzano l’unicità di ciò che stanno facendo. Sono sulla buona strada per diventare un’azienda trasformativa”.

Andrei Brasoveanu, partner di Accel, ha aggiunto: “È un incrocio tra fantacalcio e oggetti da collezionismo sportivo, Sorare sta rivoluzionando il modo in cui i fan di tutto il mondo si impegnano e amano lo sport. In appena un anno, la startup ha costruito un’incredibile comunità virtuale e si è assicurata partnership con oltre 130 squadre di calcio, e almeno cinque campionati europei. Questa crescita impressionante è una testimonianza dell’ambizione e della determinazione dell’intero team Sorare. Siamo entusiasti di unirci a loro in questa nuova fase e di contribuire a creare la principale piattaforma mondiale di oggetti sportivi da collezione digitali!”

Gerard Piqué, difensore dell’FC Barcelona a Sorare, ha commentato: “Mentre il calcio mondiale si è spostato da tifosi locali a fanbase globali, gli appassionati di calcio sono alla ricerca di nuovi modi per connettersi al gioco, ai giocatori e agli altri tifosi. Nicolas e il team hanno creato un’esperienza di gioco unica con impatto sul mondo reale, portando la fantasia nella realtà. Non vedo l’ora di aiutare la squadra e la comunità di Sorare ad entrare in contatto con più club e leghe di calcio”.