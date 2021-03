Petrolà pubblica il brano “A piedi la notte”: il nuovo singolo è disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali

Fuori da venerdì 12 febbraio un nuovo singolo firmato Petrolà dal titolo A piedi la notte.

Il pezzo è stato realizzato con la produzione artistica di Nazario Di Liberto e ci accompagna in una passeggiata notturna in chiave tipicamente pop che si fonde all’elettronica.

La notte è mistero, tutto cala meno la voglia di viverla. Una storia, la smania di non poter sopportare il silenzio. Nella consapevolezza che tutto ti toglie il respiro, trovare conforto nel buio e nei colori della notte. Bastava solo uscire la notte per vivere ed immaginare un mondo, questa volta senza lei. Non bisogna mai dimenticare che noi stessi siamo la nostra risorsa e che la vita in sé possiede la gioia di essere. (Petrolà)

BIO:

Petrolà è un romantico sognatore che ama sperimentare con l'elettronica e sound moderni. Ha esordito con i singoli Lunedì e A buon mercato. Dal 2021 uscirà con il nuovo singolo A piedi la notte che vede una svolta nel sound e nell'immagine dell'artista. https://www.facebook.com/petrolasonoio

https://instagram.com/petrolasonoio

