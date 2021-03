Maruego fa “Terra Bruciata” con il nuovo singolo

“Terra Bruciata” è il nuovo singolo di Maruego: il brano è in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali

Oussama Laanbi, in arte Maruego, torna in radio e in digitale con un nuovo singolo, “Terra Bruciata”. Una vita difficile, per un figlio di immigrati marocchini cresciuto con niente e dal niente che ha costruito, giorno dopo giorno, una carriera musicale difficile e controversa, che lo ha portato ad avere tutto, d’improvviso, dopo la strada e la povertà.

Abituato a guadagnarsi a fatica ogni cosa, Maruego ha imparato sulla propria pelle cosa significhi raggiungere un qualcosa e vederselo scivolare via senza una reale colpa o ragione, perché si è giovani e senza una reale guida.

“Terra Bruciata” annuncia il nuovo percorso dell’artista, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it): un ritorno tra divertissement, duro lavoro e potenziamento artistico, che culminerà nell’autunno 2021, in collaborazione con Sleambeatz uno dei produttori più forti del panorama europeo.